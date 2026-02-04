“Viernes Garnachero”: deliciosos “Tamales Los Güeros” con más de 50 años de historia

GENERANDO AUDIO...

Los “Tamales los Güeros” en el Parque Salesiano comenzaron su historia hace 50 años, cuando la mamá de Socorro decidió instalar un pequeño negocio en el cruce de Laguna Tamiahua y Lago Xochimilco, en la colonia Anáhuac I Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Con el paso del tiempo, se sumó el Güero, su esposo, y juntos lograron que el proyecto creciera y se consolidara en la zona.

Hoy, es Socorro quien mantiene viva esta tradición familiar, ofreciendo tamales de lunes a domingo en el Parque Salesiano. Entre los sabores clásicos se encuentran los de verde, rajas, mole y dulce, que forman parte de la oferta diaria y han acompañado a generaciones de clientes.

Foto: UnoTV

Los fines de semana, el menú se amplía con opciones gourmet, como champiñones, chicharrón, verdolagas, calabacitas y tinga. Para quienes prefieren lo dulce, hay tamales de ate con queso, guayaba, chocolate y el popular de cajeta con nuez, que se ha convertido en uno de los favoritos del lugar.

