¿Por qué el aguacate “se volvió el rey” del Super Bowl?

El aguacate es el más consumido durante el Super Bowl. Foto: Getty|Ilustrativa

El aguacate se consolida como uno de los alimentos más consumidos en Estados Unidos (EE. UU.) cada año durante la celebración del Super Bowl. Aunque no existe una fecha exacta que marque el inicio de esta tradición, especialistas y medios coinciden en que su éxito se debe a una combinación de influencia cultural, migración, apertura comercial y campañas de marketing.

El aguacate y el guacamole forman parte de la alimentación desde la época prehispánica en México y en regiones de Centro y Sudamérica. Con las oleadas migratorias latinoamericanas hacia Estados Unidos, estos sabores comenzaron a integrarse en la dieta estadounidense.

De acuerdo con Nielsen, consultora de estudios de mercado, la popularidad del aguacate se explica por la “muy notable influencia de la cultura latina”, según un informe de 2015 citado por la BBC.

El “Aguacate Bowl” y la estrategia de promoción

La CBC señala que en la década de los 90, una agencia de relaciones públicas ideó lo que se conoció como el “Aguacate Bowl”, cuando productores de aguacate de California buscaron sumarse al furor del Super Bowl.

La estrategia incluyó la entrega de muestras gratuitas y recetas de guacamole antes del partido, lo que impulsó el consumo de esta fruta.

Apertura del mercado al aguacate mexicano

Durante 87 años, Estados Unidos mantuvo una prohibición a la importación de aguacate mexicano por considerarlo un riesgo sanitario. En 1997, se comprobó que Michoacán estaba libre de gusano barrenador, lo que permitió una apertura gradual del mercado.

Para 2005, los aguacates mexicanos ya tenían acceso a los 50 estados del país. Posteriormente, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) se alió con la Asociación de Importadores de Aguacate Hass Mexicano en Estados Unidos, dando origen a Avocados From Mexico.

Marketing y Super Bowl: una combinación clave

El éxito del aguacate durante el Super Bowl no se explica solo por su sabor. Avocados From Mexico ha invertido millones de dólares en anuncios transmitidos durante el Super Bowl, posicionando al aguacate como un alimento esencial en las reuniones deportivas.

En 2015, incluso el entonces presidente Barack Obama compartió en redes sociales su receta de guacamole, defendiendo la versión clásica con cebolla, ajo y chiles, lo que reforzó la conversación cultural en torno a este platillo.

Ventas récord durante el Super Bowl

Según The Produce News, el Super Bowl 2025 fue otro año histórico para los aguacates Hass. La Junta del Aguacate Hass reportó la venta de 64.9 millones de unidades, que generaron 74.4 millones de dólares en ventas minoristas, un aumento del 25% en ingresos frente a 2024.

Además, las semanas festivas del primer trimestre de 2025, que incluyen el Super Bowl, San Valentín y San Patricio, generaron 167 millones de unidades vendidas y 199 millones de dólares en ventas.

La BBC también destaca que países como República Dominicana incrementan sus ventas de aguacate en EE. UU. durante las últimas fechas de la NFL.

Los números y el gusto que se refleja por el aguacate en Estados Unidos han ido evolucionando, posicionando al fruto como el rey de la celebración del Super Bowl, donde el guacamole se ha vuelto una salsa ideal para consumir con diferentes botanas.

