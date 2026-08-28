“Viernes Garnachero”: “Delizia”, cocina gourmet que conquista a la colonia Guerrero 

GENERANDO AUDIO...

Este viernes 28 de agosto nos lanzamos a la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, para descubrir una verdadera joyita que te va a sorprender, el restaurante “Delizia”.

Los encuentras en calle de Soto #65, colonia Guerrero.

Este concepto nació el 8 de mayo de 2024 como una pizzería gourmet, pero para no morir en el intento tuvieron que renovarse.

Porque ahora puedes comer como si estuvieras en un restaurante de mucha alcurnia, de esos muy bonitos y carísimos, pero en la Guerrero y a precio de godín.

Foto: Uno TV

De lunes a viernes tienen un menú gourmet de tres tiempos por solo 125 pesos, una comida completa, preparada al momento y con ese toque de restaurante elegante, pero sin dejar temblando la cartera.

El pan es artesanal y lo hacen ellos mismos. También preparan ahí la pasta, la masa de las pizzas y prácticamente todo lo que llega a tu mesa.

Para acompañar también cuentan con vino tinto, blanco, rosado y espumoso, así que puedes armar un maridaje bastante coqueto sin salir de la Guerrero.

Foto: Uno TV

Pero ojo, porque tienes que dejar espacio para el final, los postres de autor, son de los que más les piden y, la verdad, son una verdadera delicia. Postres de autor que se sienten como el cierre perfecto para una comida que parece de restaurante caro, pero no lo es.

La historia detrás de “Delizia”

Detrás de este proyecto están Jesús y Wendy, una pareja que le ha echado muchísimas ganas para sacar adelante este concepto.

Jesús es chef y estudió en una escuela francesa de chefs, algo que se nota en la preparación y presentación de cada platillo.

Su idea es justamente llevar esa experiencia de un gran restaurante a la colonia Guerrero, pero manteniendo precios accesibles.

Así que ya sabes, si quieres comer rico, diferente y sin gastar una fortuna, date la oportunidad de conocer “Delizia”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.