Conchas y cuernitos: declaran al pan dulce mexicano Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX

GENERANDO AUDIO...

El próximo paso es su publicación en la Gaceta Oficial. Foto: Shutterstock

El pan dulce mexicano acaba de recibir un reconocimiento que va mucho más allá de su sabor, la Ciudad de México declaró esta tradición como Patrimonio Cultural Inmaterial, con lo que busca proteger no solamente las piezas que llegan diariamente a las panaderías, sino también los conocimientos, técnicas y oficios que existen detrás de su elaboración.

La declaratoria fue aprobada durante la Primera Sesión Extraordinaria 2026 de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México.

Cabe mencionar que la iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Cultura capitalina y la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares (Canainppa).

El reconocimiento todavía debe publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, prevista para septiembre de este año.

El patrimonio está en la receta, pero también en las manos del panadero

Hablar de pan dulce mexicano es hablar de una tradición que se ha mantenido viva gracias a quienes aprendieron el oficio de sus padres, abuelos y maestros.

Por eso, la declaratoria contempla una dimensión que va más allá de las recetas, busca reconocer el trabajo de los panaderos y preservar los conocimientos que se transmiten entre generaciones.

La Canainppa celebró el reconocimiento y destacó que representa una oportunidad para dar mayor visibilidad al oficio panadero, proteger los saberes acumulados durante generaciones y fortalecer la cultura alrededor de la panificación mexicana.

Para el gremio, el pan dulce forma parte de la vida cotidiana, pero también de la memoria y de las costumbres de las familias mexicanas.

Más de 2 mil variedades forman parte de esta tradición

La diversidad es una de las características que mejor explica la importancia cultural del pan dulce mexicano. Investigaciones y registros impulsados por el sector panificador han documentado más de 2 mil 400 variedades de pan dulce en el país.

La cifra incluye piezas conocidas y otras que forman parte de tradiciones regionales mucho menos difundidas. Cada una puede tener una forma, preparación, ingrediente o historia relacionada con la comunidad donde se elabora.

El pan dulce también tendrá un festival en CDMX

La celebración de esta tradición tendrá además un espacio para encontrarse directamente con el público.

Se ha anunciado el Primer Festival del Pan de Dulce Mexicano, previsto para realizarse del 11 al 13 de septiembre de 2026 en el Monumento a la Revolución, aunque la programación y los detalles del encuentro todavía deben confirmarse oficialmente.

La idea es que el reconocimiento no se quede solamente en un documento, sino que también permita acercar a los consumidores a la diversidad de la panadería mexicana y al trabajo de quienes mantienen vivo este oficio.

Por ahora, la declaratoria convierte a una de las tradiciones más cotidianas de la capital en patrimonio. Porque detrás de cada pieza de pan dulce hay mucho más que harina, azúcar y mantequilla, hay trabajo, conocimiento, memoria y una tradición que continúa pasando de generación en generación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.