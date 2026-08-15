“Viernes Garnachero”: “Pescados Rigo” con más de 47 años friendo sabor y tradición

| 18:12 | Redacción | Uno TV

Este viernes 14 de agosto, el “Viernes Garnachero llega a Pescados Rigo, Don Rigo, un lugar emblemático de la Alcaldía Benito Juárez que desde 1978 conquista con pescaditos fritos doraditos y crujientes, además de tostadas de ceviche, ceviche de camarón y botanas del mar. 

  • Lo encuentras en Calle Juana de Arco esquina con Horacio Nelson.

Entre sus imperdibles están las empanadas de pescado y camarón, bien rellenas y doraditas, pero la verdadera joya es su salsa de la casa, con ese picor que hace sudar, pero que invita a seguirle poniendo. 

Todo con el sabor de un lugar que lleva más de cuatro décadas manteniendo viva la tradición.

La historia de Don Rigo comenzó con su fundador, el señor Rigo, y hoy Héctor Cruz es quien mantiene este changarro con el mismo sazón y cariño. Si buscas una garnacha con historia, sabor y mucha tradición, esta es la recomendación de Viernes Garnachero.

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