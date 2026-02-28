“Viernes Garnachero”: “Flautines Ahogados”, la joyita escondida de la Central de Abastos

GENERANDO AUDIO...

Si eres fan de la garnacha bien servida y con sabor casero, esta parada te va a encantar, en la Central de Abastos, pasillo K-L, sección 1, se encuentra “Flautines Ahogados“, un puesto que ya tiene cinco años de experiencia en su sucursal de Periférico Sur 4237 y que ahora conquista paladares en su nuevo local. Es de esos lugares que se corren de boca en boca por su sazón y atención, conoce más en una edición más del “Viernes Garnachero”.

Hugo Miranda y su equipo preparan flautas doraditas y crujientes, ahogadas al momento, que puedes pedir de res, pollo o queso. Las bañan en salsa roja o verde, y para los valientes está su salsa macha picosita que eleva cada bocado. Los precios también son parte del encanto: paquete de 3 flautas por 70 pesos o 4 flautas con agua por 100 pesos, perfectos para calmar el antojo sin golpear tanto el bolsillo.

Si andas buscando qué probar este Viernes Garnachero, ya tienes plan, date una vuelta por la Central de Abastos y lánzate a descubrir por qué estos “Flautines Ahogados” se están convirtiendo en una parada obligada para los amantes de la comida mexicana bien hecha.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.