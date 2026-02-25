Expo Barbacoa 2026 en CDMX: fechas, sede y todo lo que podrás comer este fin de semana

GENERANDO AUDIO...

Todo sobre la Expo Barbacoa 2026. Foto: Getty Images

Si eres amante de la barbacoa, este fin de semana tienes una cita obligada en la Ciudad de México (CDMX), la Expo Barbacoa 2026 celebrará su segunda edición el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, con entrada completamente gratuita y una amplia variedad de opciones para disfrutar este tradicional platillo mexicano desde temprano.

El evento es organizado por la alcaldía Tlalpan y tiene como objetivo promover la tradición e identidad gastronómica de los pueblos originarios de la demarcación, donde la barbacoa es una de las especialidades más representativas.

Tras el éxito de su primera edición en diciembre de 2025, la feria regresa para reunir a productores locales y acercar al público a los sabores auténticos del sur de la capital.

Entre los expositores estarán barbacoyeros de comunidades como San Miguel Topilejo y La Magdalena Petlacalco, reconocidas por conservar el método tradicional de preparación.

Los asistentes podrán degustar consomé caliente, así como tacos de costilla, espaldilla, panza, maciza y surtida. Además, habrá tortillas hechas a mano, salsas molcajeteadas, flautas y otros antojitos que complementan la experiencia.

Uno de los principales atractivos es precisamente la forma en que se prepara la barbacoa, de acuerdo con información difundida por la alcaldía, los productores continúan utilizando el método ancestral de cocción bajo tierra.

La carne se coloca en un horno elaborado en un hoyo cavado en la tierra, cubierto cuidadosamente para conservar el calor y permitir una cocción lenta que puede durar al menos 12 horas. Este proceso es el que da como resultado la textura suave y el sabor característico de la barbacoa tradicional.

En un video compartido en redes sociales oficiales, el productor Miguel Becerra Hernández, originario de Topilejo, invitó a los capitalinos y visitantes a asistir a esta segunda edición para probar “una barbacoa de verdad” y apoyar el trabajo de las comunidades locales.

¿Cuándo y dónde será la Expo Barbacoa 2026?

La Expo Barbacoa 2026 se llevará a cabo el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, en un horario de 8:00 a 18:00 horas en el Campo de Beisbol La Joya, el recinto se ubica sobre Avenida de los Insurgentes, en su cruce con Avenida Tlalcoligia.

Habrá opciones para desayunar, almorzar o comer, por lo que puedes organizar tu visita a cualquier hora del día.

