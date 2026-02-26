Festival del Helado 2026 llega a la CDMX con entrada libre: paletas, nieves y postres irresistibles

GENERANDO AUDIO...

Festival del helado en CDMX. Foto: Getty Images

El Festival del Helado 2026 llega a la Ciudad de México para los amantes de las paletas artesanales y las nieves tradicionales. El festival se llevará a cabo el 30 y 31 de mayo de 2026, en un horario de 11:00 a 18:00 horas, y lo mejor de todo es que la entrada será completamente libre

Segú la convocatoria, la sede será el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en Calzada de Tlalpan 1721, en la alcaldía Coyoacán.

¿Qué habrá en el Festival del Helado 2026 ?

En el Festival del Helado 2026 podrás encontrar una gran variedad de opciones para todos los gustos, desde las clásicas paletas de frutas naturales y las tradicionales nieves de limón, fresa o mango, hasta propuestas más innovadoras como helados gourmet, combinaciones exóticas, toppings especiales y presentaciones pensadas para sorprender tanto al paladar como a la vista.

También habrá frappés, malteadas, bolis, postres helados y creaciones artesanales, elaboradas por emprendedores que buscan posicionar sus marcas en uno de los eventos gastronómicos más esperados de la temporada.

Además de la oferta gastronómica, el festival tendrá un ambiente familiar y festivo, es una excelente opción para acudir con amigos, pareja o niños, ya que el formato tipo feria permite recorrer los puestos, probar distintos productos y descubrir nuevos sabores en un solo lugar.

Al tratarse de un evento de entrada gratuita, el presupuesto se destina directamente a lo que decidas degustar, lo que lo convierte en un plan accesible y atractivo para quienes buscan actividades diferentes en la capital.

Otro atractivo es que de manera paralela se realizará el Festival Colores de México y el Mundo, que complementará la experiencia con propuestas culturales, artesanales y gastronómicas adicionales. Esto significa que no solo podrás disfrutar de helados y postres, sino también explorar otros productos y expresiones que enriquecen la visita.

¿Cómo llegar al Festival del Helado 2026?

Si planeas asistir, una de las formas más sencillas de llegar es a través del Metro, la estación más cercana es General Anaya, de la Línea 2, desde donde el recinto se encuentra a pocos minutos caminando.

También hay diversas rutas de transporte público que circulan por Calzada de Tlalpan, para quienes prefieran acudir en automóvil, el centro de convenciones cuenta con estacionamiento, aunque se recomienda llegar con anticipación para evitar contratiempos.

El Festival del Helado 2026 se perfila como uno de los eventos imperdibles para cerrar mayo con un plan diferente, lleno de sabor y opciones para combatir el calor.

Ya sea que prefieras lo clásico o quieras experimentar con nuevas combinaciones, esta celebración dedicada a los postres fríos será el lugar ideal para consentirte y descubrir propuestas locales en un solo espacio.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.