Receta de bistec al albañil: cómo hacerlo paso a paso con ingredientes fáciles y buen sabor

El bistec al albañil es uno de esos platillos tradicionales de la cocina mexicana que destacan por su sencillez, rapidez y explosión de sabor, preparado con carne de res en tiras, jitomate, chile serrano y cebolla, este guiso se ha convertido en un clásico de las fondas y hogares del país. Si quieres aprender cómo preparar bistec al albañil con una receta fácil, casera y llena de sabor, aquí te explicamos el paso a paso para que te quede jugoso y perfectamente sazonado.

Este platillo debe su nombre a que era común entre los trabajadores de la construcción, quienes necesitaban comidas rendidoras, económicas y llenas de energía, con pocos ingredientes y una preparación rápida, el bistec al albañil se convirtió en una opción práctica para la hora de la comida.

Hoy en día, es un básico en la gastronomía mexicana, ideal para acompañar con tortillas calientes y una buena salsa.

Ingredientes para preparar bistec al albañil

Para cuatro porciones necesitas:

500 gramos de bistec de res (puede ser de diezmillo, sirloin o bola)

4 jitomates rojos maduros

1/2 cebolla blanca en tiras

2 chiles serranos (ajusta al gusto)

Un diente de ajo picado

2 cucharadas de aceite vegetal

Sal y pimienta al gusto

Cómo preparar bistec al albañil, paso a paso

Corta los ingredientes: rebana el bistec en tiras medianas si no viene cortado. Pica los jitomates en cubos, corta la cebolla en tiras y los chiles en rodajas. Sella la carne: en un sartén amplio, calienta el aceite a fuego medio-alto. Agrega la carne y sazona con sal y pimienta. Cocina por 3 a 5 minutos hasta que esté bien sellada pero jugosa. Retira y reserva. Prepara la base del guiso: en el mismo sartén, agrega un poco más de aceite si es necesario y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Integra el jitomate y el chile: añade el jitomate y los chiles serranos. Cocina durante unos 8 minutos hasta que el jitomate suelte su jugo y se forme una salsa espesa. Regresa la carne al sartén. mezcla todo y cocina por 5 minutos más para que los sabores se integren perfectamente. Sirve caliente y acompaña con arroz rojo, frijoles refritos o tortillas de maíz recién hechas.

Consejos para que tu bistec al albañil quede perfecto

Para lograr un bistec al albañil jugoso y lleno de sabor, es importante no sobrecocer la carne, ya que puede endurecerse. También puedes asar ligeramente los jitomates antes de picarlos si quieres un sabor más intenso. Algunas personas agregan un toque de salsa inglesa o unas gotas de limón para potenciar el sabor.

Si prefieres una versión menos picante, retira las semillas del chile serrano o sustitúyelo por chile jalapeño. Esta receta de bistec al albañil es versátil y se adapta fácilmente al gusto de cada familia.

Ahora que sabes cómo preparar bistec al albañil con una receta mexicana fácil y casera, puedes disfrutar de un platillo tradicional, económico y lleno de sabor en cualquier día de la semana.

