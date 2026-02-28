Festival Las Siete Cazuelas de Cuaresma 2026: más de 100 guisos tradicionales para disfrutar esta temporada

GENERANDO AUDIO...

El Festival Las Siete Cazuelas de Cuaresma 2026 ya está listo para consentir a los amantes de la gastronomía mexicana con más de 100 guisos tradicionales, postres y bebidas típicas de temporada.

Este evento culinario se ha convertido en una de las celebraciones gastronómicas más esperadas durante la Cuaresma, al reunir en un solo lugar lo mejor de la cocina sin carne roja, característica de estas fechas.

La edición 2026 se realiza en el Salón de Usos Múltiples de Ficotrece, dentro de la Casa de la Cultura Víctor Sandoval, en la ciudad de Aguascalientes. El festival se lleva a cabo todos los viernes de Cuaresma, ofreciendo a locales y visitantes una experiencia gastronómica basada en recetas tradicionales que han pasado de generación en generación.

¿Cuándo es el Festival Las Siete Cazuelas de Cuaresma 2026?

El Festival Las Siete Cazuelas de Cuaresma 2026 se llevará a cabo durante varios días de febrero y marzo de 2026; los días programados para disfrutar de los guisos tradicionales son: 18, 20 y 27 de febrero, así como 6, 13, 20 y 27 de marzo de 2026.

¿Qué encontrarás en el Festival Las Siete Cazuelas de Cuaresma 2026?

Uno de los grandes atractivos del festival es su amplia variedad culinaria. Los asistentes pueden degustar cerca de 70 platillos salados, más de 25 postres tradicionales y alrededor de 15 bebidas típicas. En total, la oferta supera los 100 guisos, convirtiéndolo en un verdadero festín cuaresmal.

Entre los platillos más destacados se encuentran los tacos de camarón, pipián, huazontles, mole de mezquite, tortitas de avena con xoconostle, tostadas de aguachile y ceviche vegetariano.

Además, no pueden faltar los clásicos de la temporada como la capirotada y las torrejas, postres emblemáticos que forman parte esencial de la tradición de Cuaresma en México.

El Festival Las Siete Cazuelas de Cuaresma 2026 celebra la costumbre de preparar alimentos sin carne roja durante los viernes de vigilia, práctica arraigada en la tradición católica. Durante esta temporada, ingredientes como lentejas, habas, nopales, pescados, mariscos y dulces típicos cobran protagonismo en las cocinas mexicanas.

Más que un evento gastronómico, se trata de una experiencia cultural que promueve la preservación de recetas tradicionales y el trabajo de cocineras y cocineros locales. Además, representa una oportunidad para impulsar el turismo gastronómico en Aguascalientes durante la temporada de Cuaresma.

Si estás buscando qué hacer en Cuaresma 2026 o quieres probar auténticos platillos tradicionales mexicanos en un solo lugar, el Festival Las Siete Cazuelas es una parada obligatoria. Prepara el estómago y disfruta de una de las celebraciones culinarias más completas de la temporada.

