“Viernes Garnachero”: gorditas variadas que conquistan Calzada del Hueso

En esta edición de “Viernes Garnachero“, visitamos un rincón lleno de sabor tradicional en la esquina de Calzada del Hueso y Calzada de las Bombas, justo frente a la Prepa 5. Ahí se encuentra Gorditas Las Glotonas, un puesto que presume una historia que se remonta a “los 1900 y cacho”, y que sigue conquistando a quienes buscan una garnacha clásica y bien servida.

Detrás del comal están Fabiola y Paola, quienes preparan gorditas recién hechas con distintos rellenos. Entre las favoritas están las de chicharrón, papa, jamón con queso y tres quesos, aunque también hay opciones más contundentes como suadero o chorizo. Cada una se sirve bien doradita y con el sabor casero que hace que muchos clientes regresen una y otra vez.

Si te animas a probarlas, puedes encontrarlas de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con precios que arrancan desde 30 pesos. Un plan perfecto para quienes buscan una garnacha sabrosa y accesible, ideal para seguir explorando los antojitos que hacen especial esta sección de“Viernes Garnachero”.

