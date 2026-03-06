“Viernes Garnachero”: gorditas variadas que conquistan Calzada del Hueso

| 17:21 | Redacción | Uno TV

En esta edición de Viernes Garnachero, visitamos un rincón lleno de sabor tradicional en la esquina de Calzada del Hueso y Calzada de las Bombas, justo frente a la Prepa 5. Ahí se encuentra Gorditas Las Glotonas, un puesto que presume una historia que se remonta a “los 1900 y cacho”, y que sigue conquistando a quienes buscan una garnacha clásica y bien servida.

Detrás del comal están Fabiola y Paola, quienes preparan gorditas recién hechas con distintos rellenos. Entre las favoritas están las de chicharrón, papa, jamón con queso y tres quesos, aunque también hay opciones más contundentes como suadero o chorizo. Cada una se sirve bien doradita y con el sabor casero que hace que muchos clientes regresen una y otra vez.

Si te animas a probarlas, puedes encontrarlas de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con precios que arrancan desde 30 pesos. Un plan perfecto para quienes buscan una garnacha sabrosa y accesible, ideal para seguir explorando los antojitos que hacen especial esta sección de“Viernes Garnachero”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

¿Se puede comer ajo con brotes verdes o ya está echado a perder? Expertos lo explican

Gastronomía

¿Se puede comer ajo con brotes verdes o ya está echado a perder? Expertos lo explican

Profeco comparte el truco para conservar fresas frescas por más tiempo en casa

Gastronomía

Profeco comparte el truco para conservar fresas frescas por más tiempo en casa

Aguachile de camarón con mango estilo Sinaloa: receta fácil y fresca para Cuaresma 2026

Gastronomía

Aguachile de camarón con mango estilo Sinaloa: receta fácil y fresca para Cuaresma 2026

Cómo hacer caldo de camarón estilo cantina fácil y rendidor para esta Cuaresma

Gastronomía

Cómo hacer caldo de camarón estilo cantina fácil y rendidor para esta Cuaresma

Etiquetas: , , ,