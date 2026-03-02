Aguachile de camarón con mango estilo Sinaloa: receta fácil y fresca para Cuaresma 2026

GENERANDO AUDIO...

Aguachile de mango estilo Sinaloa. Foto: Getty Images

El aguachile de camarón con mango estilo Sinaloa es una de las recetas más refrescantes y populares durante la Cuaresma 2026, su combinación de camarón fresco, limón, chile y el toque dulce del mango lo convierte en un platillo equilibrado, ligero y perfecto para los días de calor.

Originario del estado de Sinaloa, el aguachile es uno de los platillos más representativos del Pacífico mexicano y se ha convertido en un clásico nacional cuando se busca una opción sin carne roja durante la temporada de vigilia.

El aguachile tradicional nació en la costa sinaloense, particularmente en ciudades como Mazatlán y Culiacán. En sus inicios se preparaba con carne seca y una salsa de chile chiltepín con agua, de ahí su nombre: “agua” más “chile”.

Con el paso del tiempo, la receta evolucionó y el camarón fresco se convirtió en el ingrediente estrella, especialmente por la abundancia de mariscos en la región.

Hoy en día existen múltiples versiones: verde, rojo, negro e incluso tropical, como esta variante con mango que aporta un contraste dulce y fresco.

Ingredientes para aguachile de camarón con mango

500 gramos de camarón crudo, limpio y abierto en mariposa

1 mango maduro pero firme, en cubos

1/2 taza de jugo de limón recién exprimido

2 chiles serranos (ajusta al gusto)

1/4 de cebolla morada en rodajas finas

1 pepino en medias lunas

1 puñado de cilantro fresco

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Tostadas o galletas saladas para servir

Cómo preparar aguachile de camarón con mango paso a paso

Marina el camarón

Coloca los camarones en un recipiente y cúbrelos con el jugo de limón, déjalos reposar entre 10 y 15 minutos en refrigeración hasta que cambien de color (se tornarán rosados).

Prepara la salsa

Licúa el chile serrano con un poco del jugo de limón, cilantro, sal y pimienta. Si prefieres una versión menos picante, retira las semillas del chile antes de licuar.

Integra los ingredientes

Escurre ligeramente los camarones si hay exceso de limón y añade la salsa verde. Incorpora la cebolla morada, el pepino y los cubos de mango.

Refrigera y sirve

Deja reposar 5 minutos más para que se integren los sabores. Sirve frío acompañado de tostadas.

¿Por qué el aguachile es ideal para Cuaresma?

Durante la Cuaresma muchas personas reducen el consumo de carnes rojas, y el camarón se convierte en una excelente fuente de proteína magra. Además:

Es bajo en grasa

Aporta omega-3

Contiene minerales como zinc y selenio

Es ligero y fácil de digerir

El mango, por su parte, añade vitamina C y un contraste natural que equilibra el picante del chile.

¿Cómo hacer que quede perfecto el aguachile?

Usa camarón lo más fresco posible.

No lo marines demasiado tiempo para evitar que se “sobre cueza” con el limón.

Agrega el mango justo antes de servir para mantener su textura firme.

Si quieres más intensidad, añade unas rodajas extra de chile fresco al final.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.