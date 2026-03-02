Cómo hacer caldo de camarón estilo cantina fácil y rendidor para esta Cuaresma

GENERANDO AUDIO...

Chile y limón al gusto; aquí una receta de caldo de camarón.

Llega Cuaresma y se antoja un caldo de camarón, pero si quieres probarlo de una manera diferente, aquí te presentamos la versión estilo cantina, inspirada en esa tacita humeante que sirven en las marisquerías antes del platillo fuerte.

Este platillo es intenso, ligeramente picante y con ese sabor profundo que parece imposible de replicar en casa.

Ingredientes para el caldo de camarón estilo cantina (4–6 porciones)

Para el concentrado base:

2 cucharadas (30 ml) de aceite vegetal o de oliva

1 cebolla blanca en trozos grandes

2 dientes de ajo

Cabezas y cáscaras de ½ kilo de camarón

1 jitomate entero

4 pimientas negras enteras

3 clavos de olor

¼ cucharadita de comino entero

4 a 5 chiles chipotles en adobo

1 litro de agua

Para el consomé:

1 litro adicional de agua (para diluir)

2 zanahorias en rodajas

3 papas chicas en cubos

8 a 10 camarones grandes crudos (sin cabeza, con cáscara opcional)

½ taza de camarón seco (opcional)

Sal al gusto

Para servir estilo cantina:

Limones partidos

Chile serrano picado

Tostadas

Preparación del caldo de camarón estilo cantina

En una cazuela grande calienta el aceite y sofríe la cebolla y el ajo. Agrega las cabezas y cáscaras de camarón y cocina unos minutos hasta que cambien de color y suelten aroma. Incorpora el jitomate, las especias y el chipotle. Añade el litro de agua y deja hervir hasta que el jitomate esté suave.

Lleva todo a la licuadora y procesa perfectamente. Cuela la mezcla para obtener un caldo limpio y sin residuos de cáscara. Regresa el concentrado a la olla y agrega otro litro de agua para ajustar intensidad. Cuando empiece a hervir, añade la papa y la zanahoria. Cocina hasta que estén suaves.

Si usas camarón seco, agrégalo en este punto para que se suavice. Finalmente, incorpora los camarones crudos y cocina solo 3 a 4 minutos; se cuecen rápido. Rectifica sal (recuerda que el camarón seco ya aporta salinidad).

Sirve muy caliente en tazas pequeñas, con algunas verduras y uno o dos camarones por porción. Acompaña con limón, chile serrano y tostadas crujientes.

