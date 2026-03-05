Profeco comparte el truco para conservar fresas frescas por más tiempo en casa

GENERANDO AUDIO...

Las fresas son una de las frutas más populares en México por su sabor dulce, su versatilidad en postres y bebidas, y por sus beneficios para la salud, pero también son altamente perecederas y pueden echarse a perder en pocos días si no se almacenan correctamente, es por eso que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió una serie de recomendaciones para elegirlas y conservarlas adecuadamente en casa.

Las sugerencias fueron publicadas en la Revista del Consumidor de marzo de 2026, donde la dependencia explica que las fresas contienen un alto porcentaje de agua y son muy sensibles a los golpes, la humedad y los cambios de temperatura, debido a estas características, su vida útil puede reducirse considerablemente si no se manipulan correctamente desde el momento de la compra hasta su almacenamiento en el refrigerador.

Seguir algunas recomendaciones básicas puede ayudar a prolongar su frescura durante varios días, además de evitar el desperdicio de alimentos, un problema común en los hogares cuando se trata de frutas delicadas.

Cómo elegir fresas frescas en el mercado

El primer paso para que las fresas duren más tiempo es elegir correctamente el producto al momento de comprarlo. De acuerdo con la guía publicada por la Procuraduría Federal del Consumidor, es importante revisar ciertas características que indican su frescura y calidad.

Entre los aspectos que recomienda observar están:

Color rojo brillante y uniforme, lo que indica que la fruta está madura y en buen estado.

Textura firme, evitando aquellas que estén demasiado blandas o aplastadas.

Ausencia de manchas, golpes o moho, ya que estos son signos de deterioro.

Aroma fresco y dulce, característico de las fresas en buen estado.

También es recomendable revisar el envase o recipiente donde se venden, si alguna de las fresas presenta moho o está demasiado madura, puede afectar rápidamente a las demás, acelerando su descomposición.

Otro detalle importante es que las fresas deben conservar sus hojas verdes, conocidas como pedúnculo. Estas ayudan a proteger la fruta y a mantener su frescura durante más tiempo.

Muchas personas acostumbran lavar las fresas inmediatamente después de comprarlas para eliminar suciedad o residuos. Sin embargo, este hábito puede provocar que la fruta se eche a perder más rápido.

La Procuraduría Federal del Consumidor advierte que lavarlas antes de guardarlas aumenta la humedad, lo que favorece la aparición de moho y acelera su deterioro, la recomendación es no lavarlas hasta el momento en que se vayan a consumir.

Mantenerlas secas mientras están almacenadas ayuda a conservar su textura y su sabor por más tiempo.

No retires las hojas antes de tiempo

Otro consejo importante que destaca la guía es no quitar las hojas verdes antes de guardarlas.

Cuando se retira el pedúnculo, la fruta queda más expuesta al contacto con microorganismos y pierde parte de su protección natural. Esto puede provocar que las fresas se deterioren más rápido o que absorban humedad.

Lo más recomendable es dejar las hojas intactas y retirarlas únicamente cuando las fresas se vayan a lavar o preparar para consumir.

Cómo guardarlas correctamente en el refrigerador

Una vez en casa, las fresas deben almacenarse adecuadamente para prolongar su frescura. La Profeco recomienda guardarlas en el refrigerador, preferentemente en el cajón destinado a frutas y verduras.

También es importante no amontonarlas demasiado, ya que el peso de unas sobre otras puede aplastarlas y acelerar su deterioro. Si es posible, lo ideal es acomodarlas en una sola capa o en un recipiente amplio.

Además, se aconseja revisar las fresas antes de guardarlas y retirar aquellas que estén muy maduras o dañadas. Una sola fruta en mal estado puede generar moho y afectar rápidamente al resto.

Algunas personas optan por colocar una hoja de papel absorbente en el recipiente para ayudar a reducir la humedad, lo que puede contribuir a conservarlas en buen estado durante más tiempo.

Si compraste una gran cantidad de fresas y no planeas consumirlas en pocos días, la Procuraduría Federal del Consumidor sugiere congelarlas para evitar que se desperdicien.

Para hacerlo correctamente, primero se deben lavar y secar bien. Después, se recomienda colocarlas separadas sobre una bandeja y meterlas al congelador durante unas horas, una vez congeladas, pueden guardarse en una bolsa o recipiente hermético.

Este método evita que se peguen entre sí y permite utilizarlas posteriormente en smoothies, mermeladas, postres o bebidas.

Además de su sabor, las fresas destacan por sus beneficios nutricionales. Son una fuente importante de vitamina C, antioxidantes, fibra y compuestos que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.

Por esta razón, conservarlas adecuadamente permite aprovechar mejor sus propiedades y evitar que se desperdicien antes de tiempo.

