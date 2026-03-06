¿Se puede comer ajo con brotes verdes o ya está echado a perder? Expertos lo explican

GENERANDO AUDIO...

Encontrar un brote puede generar dudas. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Abrir la despensa,tomar una cabeza de ajo y encontrar un brote verde que sale del diente puede generar dudas. Muchas personas se preguntan si ese ajo aún se puede comer o si ya representa un riesgo para la salud.

La buena noticia es que, según expertos en cocina y alimentos, el ajo germinado sí se puede consumir. Sin embargo, advierten que su sabor puede cambiar y recomiendan considerar el tipo de receta antes de utilizarlo.

¿Por qué brota el ajo?

Cada diente de ajo tiene en su interior un pequeño germen que con el tiempo puede desarrollarse hasta convertirse en una nueva planta.

El chef Michael Handal, en un artículo publicado en Real Simple, explica que este proceso es completamente natural. Con el paso del tiempo, el germen comienza a crecer hasta que el brote atraviesa la parte superior del diente.

Este fenómeno suele acelerarse cuando el ajo se guarda en ambientes cálidos o húmedos.

“Los brotes atravesarán la parte superior del diente a medida que comienza a formarse una nueva planta de ajo”, explica Handal.

El tiempo que tarda en aparecer el brote depende en gran medida de la forma en que se almacena. Si el ajo se mantiene en un lugar oscuro, ventilado y a temperatura ambiente, puede conservarse durante varios meses.

En cambio, guardarlo en el refrigerador, donde hay más humedad, puede provocar que brote en pocas semanas. También puede germinar más rápido si se coloca cerca de papas, ya que estos tubérculos liberan gases que aceleran la maduración de otros alimentos.

¿Es seguro comer ajo germinado?

Los especialistas coinciden en que no representa un peligro para la salud. La editora de alimentos de Taste of Home, Rashanda Cobbins, señala que el ajo germinado es perfectamente seguro para comer, a diferencia de otros alimentos como las papas germinadas, que sí pueden causar problemas.

Incluso, algunos estudios sugieren que podría tener beneficios adicionales. Una investigación publicada en el Journal of Agricultural and Food Chemistry encontró que el ajo germinado durante cinco días puede contener niveles más altos de antioxidantes que el ajo fresco.

“Usar o no dientes de ajo germinados al cocinar depende de una preferencia personal”, explica Cobbins.

La experta recomienda usar los sentidos para evaluar si el alimento sigue en buen estado. Si el ajo tiene mal olor, textura blanda o manchas extrañas, lo mejor es desecharlo.

El verdadero cambio está en el sabor

Aunque el ajo germinado es seguro, su sabor sí puede modificarse. El cocinero y creador de contenido Stefan Ng, conocido por el proyecto culinario Shaunson Explains, asegura que el principal cambio ocurre en el gusto.

“El centro verde tiene un sabor suave a hierba, pero el diente empieza a volverse más amargo”, explica.

Esto sucede porque los azúcares naturales del ajo se utilizan para alimentar el nuevo brote, lo que deja al diente con un sabor más intenso, picante o amargo.

En qué recetas sí se puede usar

A pesar del cambio de sabor,el ajo germinado todavía puede utilizarse en muchas preparaciones. Stefan Ng señala que, si el ajo no es el ingrediente principal, la diferencia casi no se percibe. Platillos como salsas para pasta, estofados o guisos de cocción lenta suelen disimular el cambio de sabor.

En cambio, recomienda usar ajo fresco en recetas donde el sabor del ajo destaque, como:

Pan de ajo

Alioli

Pastas simples con aceite de oliva y ajo

Salsas frescas donde el ajo se usa crudo

En estos casos, el sabor amargo podría notarse más.

Un truco sencillo para evitar el sabor amargo

Si el ajo ya tiene un brote verde, algunos cocineros recomiendan retirar esa parte antes de cocinar.

Según Cobbins, al eliminar el germen verde y utilizar el resto del diente, la posible amargura puede reducirse considerablemente.

En resumen, encontrar un brote en el ajo no significa que debas tirarlo a la basura. Mientras conserve buen olor y textura, puede seguir utilizándose en la cocina, aunque los expertos aconsejan elegir bien la receta para evitar cambios indeseados en el sabor.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.