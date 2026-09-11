“Viernes Garnachero”: pancita, sesos rebozados y más en la “Fonda Juanito”

GENERANDO AUDIO...

Este “Viernes Garnachero” nos lanzamos a una de las colonias con más sabor y tradición: la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza, a un lugar que es una verdadera institución: Fonda Juanito.

Ubicada en Calle Real del Monte #11 esquina con Plomo, en la Colonia Valle Gómez, en esta fonda manda el Señor Juan, quien lleva más de 50 años preparando unos guisos con sazón increíble, de esas que ya no se encuentran.

Platillos que debes probar en Fonda Juanito

Unos sesos rebozados doraditos y crujientes, una cola de res que se deshace solita, unos huevos tirados bien hechos y una pancita de res calientita y reconfortante. ¡Puro guiso de fonda, de los de antes!

Pero guarda lo mejor para el sábado, porque el platillo estrella es su cabrito, la joya de la casa y la especialidad que todos vienen a probar.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.