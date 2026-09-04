“Viernes Garnachero”: gorditas rellenas en “Carnitas Rigo”

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Este “Viernes Garnachero” nos lanzamos a la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, para conocer Carnitas Rigo, un lugar con más de 43 años de tradición michoacana.

Ubicado en Calle Sol esquina con Zarco, este negocio se ha ganado a sus clientes con tacos de carnitas bien servidos y, especialmente, sus gorditas rellenas.

La especialidad son las gorditas y gorditas especiales rellenas de carnitas, preparadas con carne fresca todos los días. La clave, aseguran, está precisamente en la frescura: la carne llega desde temprano, se prepara al momento y se sirve jugosa y con mucho sabor, además de mantener precios accesibles.

Detrás de Carnitas Rigo está la familia Rigo, una tradición taquera que comenzó en Michoacán y que ahora continúa en su tercera generación. Justin, nieto de Don Rigo, forma parte de esta historia que lleva el sabor michoacano hasta la colonia Guerrero.

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