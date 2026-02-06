“Viernes Garnachero”: para barriga, la de “El Taco Norteño” es la mejor

| 15:30 | Redacción | Uno TV

En la colonia Granjas Modernas, en la calle de Gaviotas 97, cerca de la estación del metrobús Martín Carrera, se encuentra el paraíso de la barriga.

La barriga la fríen con su propia manteca y queda como un sueño, increíble para disfrutar este “Viernes Garnachero“.

Gabriel Rodríguez y su equipo son los magos detrás de este espectáculo gastronómico. Con casi 5 años en el lugar, han mantenido la tradición del norte, donde la carnita asada es la reina. Y ellos la han llevado al siguiente nivel con la barriga de cerdo.

¡No te pierdas la oportunidad de probar estos tacos espectaculares! La barriga es la especialidad, pero no te preocupes, tienen más opciones. Todo es delicioso.

  • Gaviotas 97, colonia Granjas Modernas, cerca de la estación del metrobús Martín Carrera.

