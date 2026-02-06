Los platillos que no pueden faltar para vivir el Super Bowl 2026

GENERANDO AUDIO...

Platillos ideales para verl el Super Bowl. Foto: Getty Images

El Super Bowl 2026 es uno de los eventos deportivos más esperados del año y, más allá del juego, se ha convertido en una celebración social donde la comida juega un papel protagónico. Ya sea en casa con amigos, en una reunión familiar o frente a la pantalla con snacks, el menú es clave para vivir la experiencia completa.

La tradición marca que el Super Bowl se disfruta con antojitos fáciles de comer, ideales para compartir y llenos de sabor, pensados para acompañar cada jugada sin interrumpir la emoción del partido. Por eso, las recetas pequeñas y las botanas se convierten en las grandes protagonistas de la noche.

Nachos

Un clásico que nunca falla, los nachos combinan totopos crujientes con queso derretido, frijoles, carne sazonada, jalapeños y guacamole, son versátiles, rendidores y permiten ofrecer diferentes toppings para todos los gustos.

Alitas de pollo

Las alitas son sinónimo de Super Bowl, crujientes y jugosas, pueden prepararse con salsa buffalo, BBQ o versiones más picantes. Se sirven calientes y acompañadas de aderezos cremosos que equilibran el sabor como el ranch y el blue cheese.

Tenders de pollo

Ideales para quienes buscan una opción práctica y menos desordenada, las tiras de pollo empanizadas son fáciles de comer y combinan perfecto con salsas como miel-mostaza, ranch o BBQ.

Guacamole con totopos

Fresco y lleno de sabor, el guacamole es una botana imprescindible y que cada año es el protagonista de los amantes del futbol americano; aguacate, limón, cebolla y chile bastan para crear un acompañamiento que se disfruta desde el inicio hasta el final del partido.

Dip de queso

El queso derretido, solo o con chorizo, es una de las botanas más populares para este evento, se sirve caliente y es ideal para compartir con totopos o pan. Si quieres algo más picante le puedes poner chiles jalapeños en escabeche.

Dip de siete capas

Una opción práctica y vistosa que combina frijoles, guacamole, crema, salsa, queso, cebolla y otros ingredientes. Perfecto para colocar al centro de la mesa y que todos puedan servirse.

Esquites en vaso

Un antojito con toque mexicano que aporta variedad al menú, elote preparado con mayonesa, queso, limón y chile, servido en porciones individuales para facilitar su consumo.

Papas y botanas fritas

Papas gajo, papas rellenas o palitos de queso aportan textura crujiente y son ideales para acompañar con diferentes salsas durante todo el partido.

Mini hamburguesas

Los sliders ofrecen una opción más sustanciosa sin dejar de ser práctica. Su tamaño pequeño los hace perfectos para comer sin perder detalle de la acción en la pantalla.

Boneless de pollo

Una alternativa práctica a las alitas tradicionales, los boneless son trozos de pollo empanizados y bañados en salsas como buffalo o BBQ, ideales para comer sin complicaciones.

Rollitos de jamón y queso

Fáciles de preparar y muy rendidores, se hacen con tortillas rellenas de jamón y queso, doradas hasta quedar crujientes y servidas con algún dip al centro.

Aros de cebolla

Crujientes por fuera y suaves por dentro, los aros de cebolla son una botana clásica que complementa cualquier mesa de Super Bowl, especialmente acompañados de aderezos o salsa BBQ.

Más que un partido, el Super Bowl 2026 es una experiencia completa que se vive mejor con una mesa bien pensada, es por eso que piensa en sabores intensos, recetas fáciles y comida diseñada para compartir y disfrutar hasta el último segundo del juego.

