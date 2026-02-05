Los mejores bares y restaurantes en CDMX para ver el Super Bowl 2026

GENERANDO AUDIO...

bares y restaurantes en CDMX para ver el Super Bowl 2026. Foto: Getty Images

El Super Bowl 2026 se celebrará el próximo domingo 8 de febrero, un evento que cada año reúne a millones de personas frente a la pantalla, ya sea por el partido, el show de medio tiempo o simplemente por la experiencia de convivir con amigos y buena comida.

Para quienes se encuentren en la Ciudad de México (CDMX), ver la final de la NFL en casa no siempre es la mejor opción. Los sports bars y restaurantes especializados se han convertido en el punto de encuentro ideal para disfrutar el juego con pantallas gigantes, sonido ambiente, promociones especiales y menús pensados para una noche larga de futbol americano.

Aquí te presentamos seis de los mejores bares y restaurantes en CDMX para vivir al máximo el Super Bowl LX.

Arena Sports Bar (Arena Cantina Fina)

Arena Sports Bar, también conocido como Arena Cantina Fina, es uno de los lugares más populares para ver eventos deportivos en la capital. Su ambientación está completamente inspirada en el deporte, con pantallas distribuidas estratégicamente para no perder ningún detalle del partido.

Uno de sus mayores atractivos es su concepto tipo cantina, por cada bebida puedes elegir un platillo, aunque también cuenta con menú a la carta y una amplia variedad de cervezas y coctelería.

Se ubica dentro de Galerías Insurgentes, en la colonia Del Valle, lo que lo convierte en una opción céntrica y accesible.

Gasto estimado: alrededor de 800 a mil pesos por persona, incluyendo bebidas y platillos principales, ya que el rango de precios promedio aquí suele ser un poco más alto que en un bar tradicional.

Pinche Gringo BBQ

Pinche Gringo BBQ es un clásico para los amantes del futbol americano y del BBQ estilo texano. Este restaurante se ha ganado un lugar entre los favoritos para ver la NFL gracias a su ambiente relajado, pantallas de gran formato y eventos especiales en fechas clave como el Super Bowl.

Su menú incluye brisket, costillas, pulled pork y acompañamientos tradicionales, ideales para compartir durante el juego. En CDMX cuenta con sucursales como Patio Narvarte y Warehouse Polanco, ambas conocidas por llenarse en eventos importantes, por lo que se recomienda llegar con tiempo.

Gasto estimado: unos 600 a 900 pesos por persona, dependiendo de si pides carnes para compartir y bebidas alcohólicas.

Sport&Chips Coyoacán

Sport&Chips no es solo un sports bar, es una experiencia completa. Además de pantallas para ver el Super Bowl, el lugar ofrece actividades recreativas como boliche y áreas de juego, lo que lo convierte en una opción diferente para quienes buscan algo más que solo sentarse a ver el partido.

Su menú incluye hamburguesas, alitas, papas, pizzas y bebidas para todos los gustos, está ubicado en Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán, y suele ser uno de los sitios más concurridos durante finales deportivas, por lo que la reservación es altamente recomendable.

Gasto estimado: cerca de 700 a mil pesos por persona, especialmente si aprovechas comidas y varias bebidas durante el evento.

Buffalo Wild Wings

Buffalo Wild Wings es una apuesta segura cuando se trata de NFL, con presencia en distintos puntos de la ciudad, este sports bar es famoso por sus alitas con variedad de salsas, cervezas frías y decenas de pantallas transmitiendo eventos deportivos al mismo tiempo.

Durante el Super Bowl, el ambiente suele ser completamente de estadio, con promociones especiales y aficionados de distintos equipos reunidos en un solo lugar. Es ideal para ir con amigos y vivir el partido con intensidad de principio a fin.

Gasto estimado: alrededor de 500 a 800 pesos por persona, dependiendo de cuántas alitas y bebidas pidas durante el juego.

Twin Peaks

Twin Peaks se ha consolidado como uno de los sports bars más concurridos en CDMX, su concepto combina pantallas gigantes, cerveza helada y un menú de comida americana, perfecto para eventos como el Super Bowl.

Con sucursales en zonas como Insurgentes, es una excelente opción para quienes buscan un lugar con ambiente animado, servicio ágil y espacios amplios para grupos grandes. Durante la final de la NFL, suele ofrecer promociones especiales y un entorno completamente enfocado en el juego.

Gasto estimado: alrededor de 600 a 850 pesos por persona, entre alitas, bebidas y algunos extras.

The Dog House Pub

Ubicado en la colonia Roma, The Dog House Pub es una opción más relajada pero igualmente ideal para ver el Super Bowl. Su estilo de pub deportivo ofrece cervezas artesanales, comida tipo comfort food y varias pantallas para seguir el partido sin complicaciones.

Es perfecto para quienes prefieren un ambiente menos ruidoso, pero sin dejar de disfrutar la emoción del evento y la compañía de otros aficionados al futbol americano.

Gasto estimado: cerca de 500 a 800 pesos por persona, considerando comida tipo pub y bebidas durante el evento.

Si planeas ver el Super Bowl 2026 en alguno de estos lugares, lo mejor es llegar temprano o reservar con anticipación, ya que la demanda suele ser alta. Además, muchos bares lanzan paquetes especiales de comida y bebida para la ocasión.

Ya sea que busques una experiencia intensa tipo estadio o un ambiente más relajado, la CDMX tiene opciones para todos los gustos y estilos para disfrutar del evento deportivo más importante del año.

