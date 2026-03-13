Cuaresma 2026: receta de aguachile de camarones, fresca, picosa y perfecta para el calor

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¿Cómo hacer un buen aguachile de camarón? Foto: Getty Images

Durante la Cuaresma 2026, muchas personas buscan platillos sin carne roja que sean ligeros, fáciles de preparar y refrescantes. Uno de los favoritos en México es el aguachile de camarones, una receta originaria del noroeste del país que combina mariscos frescos, limón y chile para crear un platillo lleno de sabor.

Además de ser ideal para esta temporada, el aguachile también es perfecto para los días de calor, ya que se sirve frío y su preparación es rápida. A continuación te compartimos una receta sencilla de aguachile de camarones que puedes preparar en casa con pocos ingredientes.

Receta de aguachile de camarones estilo Sinaloa

El aguachile tradicional se caracteriza por su sabor intenso a limón y chile, además de ingredientes frescos como pepino y cebolla morada.

Ingredientes

500 gramos de camarón crudo fresco (pelado y desvenado)

10 a 12 limones (su jugo)

2 chiles serranos frescos

1/2 pepino en rodajas

1/4 de cebolla morada en plumas

1 puñado de cilantro fresco

Sal al gusto

Pimienta al gusto

1 cucharada de salsa de soya (opcional)

1 cucharada de salsa inglesa (opcional)

Tostadas o galletas saladas para acompañar

Preparación paso a paso

Corta los camarones

Abre los camarones a la mitad en forma de mariposa o córtalos en rodajas. Colócalos en un recipiente.

Marina con limón

Agrega el jugo de limón hasta cubrir los camarones y deja reposar durante 10 minutos, hasta que cambien a un color rosado.

Prepara la salsa de aguachile

Licúa el jugo de limón restante con los chiles serranos, cilantro, sal y pimienta. Si lo deseas, agrega un poco de salsa de soya o salsa inglesa para intensificar el sabor.

Arma el platillo

Escurre ligeramente los camarones y colócalos en un plato. Añade las rodajas de pepino y la cebolla morada.

Baña con la salsa

Vierte la salsa de aguachile sobre los camarones y mezcla suavemente.

Sirve frío

Deja reposar unos minutos en el refrigerador antes de servir. Acompaña con tostadas o galletas saladas.

@kari.receta Aguachile Verde de Camarón | Receta Fácil y Rápida 😋 Hoy te voy a enseñar cómo hacer el mejor aguachile verde. La verdad nada le gana al aguachile casero. Te lo voy a mostrar paso a paso para que lo prepares en casa, y te prometo que es más fácil de lo que piensas. AGUACHILES VERDES – INGREDIENTES: Para el aguachile: ► Casi 1 kilo de camarón crudo ► El jugo de 12 limones ► Sal y pimienta al gusto ► ½ cebolla morada ► 1 pepino ► Un poco de aguacate ► Salsa negra marisquera al gusto Para la salsa: ► ½ pepino ► 1 chile jalapeño ► 2 chiles serranos ► Un pedacito de cebolla morada ► Un manojo pequeño de cilantro ► 1 cucharadita de jugo Maggi #facilyrapido #recetafacil #easyrecipe #aguachile #aguachiles ♬ original sound – Kari

Tips para preparar un aguachile perfecto

Usa camarón muy fresco, ya que es la base del sabor del platillo.

Si prefieres un aguachile menos picante, retira las semillas del chile serrano.

Puedes añadir rebanadas de aguacate para darle una textura más cremosa.

También es posible agregar mango o piña para una versión más tropical.

¿Por qué el aguachile es popular durante la Cuaresma?

Durante la Cuaresma muchas personas evitan consumir carne roja, por lo que los platillos con mariscos y pescados se vuelven una opción muy común. El aguachile destaca porque es ligero, rápido de preparar y no requiere cocción en estufa.

Además, su combinación de limón, chile y mariscos lo convierte en un platillo refrescante que se disfruta especialmente en temporadas de calor.

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