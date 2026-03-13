Cuaresma 2026: receta de aguachile de camarones, fresca, picosa y perfecta para el calor
Durante la Cuaresma 2026, muchas personas buscan platillos sin carne roja que sean ligeros, fáciles de preparar y refrescantes. Uno de los favoritos en México es el aguachile de camarones, una receta originaria del noroeste del país que combina mariscos frescos, limón y chile para crear un platillo lleno de sabor.
Además de ser ideal para esta temporada, el aguachile también es perfecto para los días de calor, ya que se sirve frío y su preparación es rápida. A continuación te compartimos una receta sencilla de aguachile de camarones que puedes preparar en casa con pocos ingredientes.
Receta de aguachile de camarones estilo Sinaloa
El aguachile tradicional se caracteriza por su sabor intenso a limón y chile, además de ingredientes frescos como pepino y cebolla morada.
Ingredientes
- 500 gramos de camarón crudo fresco (pelado y desvenado)
- 10 a 12 limones (su jugo)
- 2 chiles serranos frescos
- 1/2 pepino en rodajas
- 1/4 de cebolla morada en plumas
- 1 puñado de cilantro fresco
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- 1 cucharada de salsa de soya (opcional)
- 1 cucharada de salsa inglesa (opcional)
- Tostadas o galletas saladas para acompañar
Preparación paso a paso
- Corta los camarones
- Abre los camarones a la mitad en forma de mariposa o córtalos en rodajas. Colócalos en un recipiente.
- Marina con limón
- Agrega el jugo de limón hasta cubrir los camarones y deja reposar durante 10 minutos, hasta que cambien a un color rosado.
- Prepara la salsa de aguachile
- Licúa el jugo de limón restante con los chiles serranos, cilantro, sal y pimienta. Si lo deseas, agrega un poco de salsa de soya o salsa inglesa para intensificar el sabor.
Arma el platillo
- Escurre ligeramente los camarones y colócalos en un plato. Añade las rodajas de pepino y la cebolla morada.
- Baña con la salsa
- Vierte la salsa de aguachile sobre los camarones y mezcla suavemente.
- Sirve frío
- Deja reposar unos minutos en el refrigerador antes de servir. Acompaña con tostadas o galletas saladas.
Tips para preparar un aguachile perfecto
- Usa camarón muy fresco, ya que es la base del sabor del platillo.
- Si prefieres un aguachile menos picante, retira las semillas del chile serrano.
- Puedes añadir rebanadas de aguacate para darle una textura más cremosa.
- También es posible agregar mango o piña para una versión más tropical.
¿Por qué el aguachile es popular durante la Cuaresma?
Durante la Cuaresma muchas personas evitan consumir carne roja, por lo que los platillos con mariscos y pescados se vuelven una opción muy común. El aguachile destaca porque es ligero, rápido de preparar y no requiere cocción en estufa.
Además, su combinación de limón, chile y mariscos lo convierte en un platillo refrescante que se disfruta especialmente en temporadas de calor.
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