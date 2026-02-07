Receta del guacamole “TB12” de Tom Brady para ver el Super Bowl 2026

GENERANDO AUDIO...

Guacamole a la Tom Brady. Foto: Getty Images

El Super Bowl 2026 es la excusa perfecta para reunir amigos, prender la televisión y preparar botanas clásicas, pero si además de sabor buscas una opción más saludable, existe una receta que se ha vuelto famosa entre los fans de la NFL, el guacamole “TB12” del exjugador Tom Brady.

Este guacamole forma parte de la filosofía de alimentación que el exmariscal de campo compartió en su libro The TB12 Method, donde explica cómo la nutrición es clave para el rendimiento, la recuperación y la longevidad deportiva. Dentro de ese enfoque, el aguacate ocupa un lugar central por su aporte de grasas saludables y nutrientes esenciales.

“El guacamole es un elemento básico de la dieta TB12. Una ingesta diaria de el aguacate proporciona un buen refuerzo de grasas insaturadas y puede elevar el nivel de colesterol bueno del cuerpo. Los aguacates también contienen fibra, potasio, ácido fólico, así como vitaminas B, C y E“, señala en su libro.

A diferencia del guacamole tradicional, esta versión prioriza ingredientes frescos y naturales, sin ultraprocesados ni excesos. De acuerdo con el propio Brady, el aguacate es un alimento base dentro de la dieta TB12 porque aporta grasas insaturadas, fibra, potasio y vitaminas que ayudan a la energía y la salud cardiovascular.

Además, la receta incorpora hierbas y especias que elevan el sabor sin necesidad de ingredientes pesados, lo que la convierte en una botana ideal para disfrutar durante el partido más importante del año.

Ingredientes (rinde 2 porciones)

1 aguacate Hass maduro



maduro ¼ de taza de cebolla blanca picada, enjuagada y escurrida



picada, enjuagada y escurrida ½ jalapeño verde , sin semillas y finamente picado (opcional)



, sin semillas y finamente picado (opcional) Ralladura de 1 limón o lima



1 cucharada de jugo de limón o lima fresco



12 hojas de albahaca fresca , cortadas en tiras finas



, cortadas en tiras finas 1 diente de ajo , finamente picado o rallado



, finamente picado o rallado ½ cucharadita de sal del Himalaya (ajustar al gusto)



(ajustar al gusto) ¼ cucharadita de coriandro molido

Preparación

Prepara la base de sabor

En un tazón, mezcla la cebolla, el ajo, la sal, el coriandro, el jugo de limón y el jalapeño (si decides usarlo). Revuelve bien para integrar los sabores.

Corta el aguacate

Parte el aguacate a la mitad, retira el hueso y corta la pulpa en cubos sin sacarla de la cáscara.

Mezcla y aplasta

Saca los cubos de una mitad del aguacate y agrégalos al tazón. Aplasta con un tenedor hasta obtener una textura cremosa. Incorpora los cubos de la otra mitad junto con la albahaca y mezcla suavemente para mantener trozos visibles.

Ajusta y sirve

Prueba y ajusta la sal o el picante si es necesario. Sirve de inmediato.

¿Con qué acompañarlo?

Dentro del método TB12, Tom Brady evita los totopos de maíz tradicionales, en su lugar, sugiere acompañar este guacamole con opciones más ligeras como:

Bastones de zanahoria, pepino o apio



Rebanadas de jícama



Tostadas de camote o batata



Pimientos en tiras

Estas alternativas permiten disfrutar del guacamole sin salir del enfoque de alimentación consciente que promueve el exjugador.

Este guacamole es una prueba de que una botana clásica puede reinventarse sin perder sabor, ya sea que sigas el método TB12 o simplemente quieras ofrecer algo diferente en tu reunión para ver el Super Bowl 2026, esta receta combina lo mejor de dos mundos: fútbol americano y comida saludable.