“Viernes Garnachero”: Tacos “El Michoacano”, un clásico en el Metro Patriotismo

GENERANDO AUDIO...

En esta edición de “Viernes Garnachero” visitamos Tacos “El Michoacano“, un clásico imperdible ubicado a las afueras del Metro Patriotismo, en la colonia Escandón. Hito, Isaac y El Chunfe reciben a los comensales con gran actitud y ese ambiente de barrio que hace sentir a cualquiera como en casa.

Con más de 15 años de tradición, este puesto se ha ganado su lugar entre los favoritos de la zona. En su menú encontrarás tacos de bistec, chuleta, campechanos, suadero, tripa, longaniza y carnitas, todos bien servidos y listos para acompañarse con sus salsas.

Abren todos los días de 8:30 de la mañana a 2 de la madrugada, ideal para el antojo mañanero o la salida nocturna.

Ubicados sobre Eje 3 Sur, justo saliendo del Metro Patriotismo, Tacos “El Michoacano” es una parada obligada para quienes buscan una buena garnacha en la Ciudad de México. Sin duda, unos tacos que tienes que probar.