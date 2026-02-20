“Viernes Garnachero”: Tacos “El Michoacano”, un clásico en el Metro Patriotismo

| 15:02 | Redacción | Uno TV

En esta edición de “Viernes Garnachero” visitamos Tacos “El Michoacano“, un clásico imperdible ubicado a las afueras del Metro Patriotismo, en la colonia Escandón. Hito, Isaac y El Chunfe reciben a los comensales con gran actitud y ese ambiente de barrio que hace sentir a cualquiera como en casa.

Con más de 15 años de tradición, este puesto se ha ganado su lugar entre los favoritos de la zona. En su menú encontrarás tacos de bistec, chuleta, campechanos, suadero, tripa, longaniza y carnitas, todos bien servidos y listos para acompañarse con sus salsas.

Abren todos los días de 8:30 de la mañana a 2 de la madrugada, ideal para el antojo mañanero o la salida nocturna.

Ubicados sobre Eje 3 Sur, justo saliendo del Metro Patriotismo, Tacos “El Michoacano” es una parada obligada para quienes buscan una buena garnacha en la Ciudad de México. Sin duda, unos tacos que tienes que probar.

Te recomendamos:

Mariscos en Cuaresma: tres restaurantes en CDMX para todos los gustos y presupuestos

Gastronomía

Mariscos en Cuaresma: tres restaurantes en CDMX para todos los gustos y presupuestos

Paso a paso para hacer chiles rellenos sin capear y en caldillo

Gastronomía

Paso a paso para hacer chiles rellenos sin capear y en caldillo

3 recetas fáciles y económicas que puedes preparar en Cuaresma

Gastronomía

3 recetas fáciles y económicas que puedes preparar en Cuaresma

“Viernes Garnachero": ricas gorditas ahogadas con "La Güera"

Gastronomía

“Viernes Garnachero": ricas gorditas ahogadas con "La Güera"

Etiquetas: , ,