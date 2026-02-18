Paso a paso para hacer chiles rellenos sin capear y en caldillo

GENERANDO AUDIO...

Los chiles rellenos son uno de los platillos más preparados en los hogares mexicanos. Aunque tradicionalmente se consumen capeados, existe una versión sin esta técnica culinaria que ha ganado popularidad en redes sociales gracias a Doña Ángela, creadora del canal de YouTube “De Mi Rancho a Tu Cocina“.

En esta receta, los chiles poblanos rellenos se preparan sin el capeado clásico y se bañan en un caldillo casero, lo que reduce el uso de aceite o manteca y simplifica el proceso.

Ingredientes para los chiles rellenos sin capear de Doña Ángela

Para preparar los chiles rellenos sin capear, se necesitan:

9 chiles poblanos

1 pechuga de pollo cocida

Quesillo al gusto

Sal

Palillos

9 jitomates

Una cebolla y un trozo adicional

Un chile serrano

3 dientes de ajo

Una cucharada de manteca de puerco o aceite

2 o 3 chiles chipotles

Crema ácida

Caldo restante de la pechuga

El relleno combina pollo desmenuzado con quesillo, mientras que el caldillo aporta sabor con jitomate, chipotle y crema.

¿Cómo preparar chiles rellenos en caldillo?

Primero, los chiles poblanos se lavan y asan hasta que la piel esté tostada. Luego, se colocan en una bolsa de plástico para que “suden”, lo que facilita retirar la piel, semillas y venas.

Para el relleno, se pican cebolla, jitomate, ajo y chile serrano. La pechuga se cuece y desmenuza, reservando el caldo.

En una cazuela con manteca o aceite se sofríen ajo, cebolla, jitomate y el serrano. Se agrega sal y, posteriormente, el pollo desmenuzado para que se guise.

Preparación del caldillo

En otra cazuela se sofríen jitomates en cubos, cebolla y ajo. Se incorpora caldo de pollo y se cocina. La mezcla se licúa con crema ácida, chipotle, más caldo y sal. Después, se regresa al fuego hasta que hierva.

Paso final

Los chiles se rellenan con quesillo y el guiso de pollo, se cierran con palillos y se colocan dentro del caldillo caliente para que hiervan nuevamente sin que se evapore la salsa.

El resultado es una versión de chiles rellenos en caldillo con menor fritura y un proceso más sencillo que se pueden acompañar con arroz o frijoles.

