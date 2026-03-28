“Viernes Garnachero”: tortas, tamalitos, atole y café con pan en un rincón imperdible de Azcapotzalco

GENERANDO AUDIO...

En esta edición de Viernes Garnachero te llevamos hasta el tianguis Las Trancas, donde se esconde un verdadero festín mañanero, Desayunos Vere, un puesto que conquista desde el primer bocado con su variedad de antojitos tradicionales. Aquí puedes arrancar el día con tamales calientitos, atole, café con pan y una amplia selección de tortas, desde milanesa hasta jamón, huevo, pechuga o pierna, aunque la estrella indiscutible es la torta cubana.

Detrás de este sabor casero están Vere y Mario, una pareja que desde hace nueve años ha construido este negocio con dedicación y mucho cariño.

Originarios de Xalatlaco, Estado de México, han logrado ganarse a los vecinos de la zona gracias a la calidad de sus productos y ese toque hogareño que los hace únicos. Además, su equipo también suma: Lalo, el repartidor, se encarga de llevar los pedidos con una sonrisa, mientras que Juanita apoya en el día a día del puesto.

Ubicado en la calle Miguel Lerdo de Tejada esquina Lacandones, en la colonia Tezozómoc, alcaldía Azcapotzalco, este rincón es una parada obligada para quienes buscan un desayuno completo, rico y a buen precio. Si eres amante de las garnachas y los sabores tradicionales, Desayunos Vere es una recomendación imperdible para este Viernes Garnachero.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.