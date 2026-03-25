Ceviche de pescado y camarón: receta estilo Acapulco de la chef Susana Palazuelos

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El ceviche es de los platos favoritos de los mexicanos. Foto: Getty Images

El ceviche es uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana durante la Cuaresma. Su preparación fresca, a base de pescado marinado en limón y acompañado de mariscos, lo convierte en una opción frecuente en esta temporada.

Una de las versiones más conocidas es la estilo Acapulco, compartida por la chef Susana Palazuelos, quien ha llevado la gastronomía mexicana a escenarios internacionales desde la década de 1970. Esta receta combina ingredientes tradicionales con un toque familiar que resalta los sabores del puerto.

¿Cómo preparar el ceviche de pescado y camarones al estilo de la chef Susana Palazuelos?

Ingredientes

½ kilo de filete de pescado blanco (sierra u otro), en cubos

½ kilo de camarón cocido, pelado y en trozos

1 ½ tazas de jugo de limón

2 cucharadas de aceite de oliva

3 dientes de ajo

½ kilo de jitomate picado (sin semillas)

¼ de taza de cebolla morada picada

2 cucharadas de cilantro fresco picado

¼ de taza de salsa cátsup

2 cucharadas de salsa picante

½ cucharada de orégano seco

1 cucharada de chile serrano o jalapeño picado

Sal y pimienta al gusto

Preparación paso a paso

Coloca el pescado en un recipiente y cúbrelo con jugo de limón Deja reposar durante 30 minutos a 1 hora, hasta que el pescado cambie de color y luzca “cocido” Escurre ligeramente y coloca el pescado en un tazón amplio Agrega el jitomate, la cebolla, el chile y el cilantro Incorpora los camarones cocidos y mezcla Añade la salsa cátsup, la salsa picante, sal, pimienta y orégano En un sartén, calienta el aceite de oliva con los ajos hasta que estén dorados y vierte esta mezcla sobre el ceviche Mezcla todo hasta integrar bien los ingredientes

Este platillo se sirve frío y puede acompañarse con tostadas, galletas saladas o aguacate. También es común añadir un poco más de limón o salsa picante al gusto.

La receta conserva el estilo tradicional del puerto de Acapulco, donde el pescado fresco se marina con ingredientes cítricos y se mezcla con elementos que aportan textura y sabor. Ideal para compartir en días calurosos o durante la temporada de Cuaresma.

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