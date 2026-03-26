Cómo preparar capirotada de lechera esta Cuaresma: receta fácil y su significado

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Una tradicional capirotada para la Cuaresma. Foto: Getty images

Durante la temporada de Cuaresma, uno de los postres más representativos en México es la capirotada, esta versión con leche condensada, conocida como capirotada de lechera, combina tradición y sabor en un platillo que no puede faltar en Semana Santa.

Pero más allá de su delicioso sabor, la capirotada tiene un profundo significado religioso y cultural que explica por qué se consume especialmente en esta época.

¿Por qué se come capirotada en Cuaresma?

La tradición de la capirotada se remonta a la época colonial, cuando los españoles trajeron recetas similares a México. Con el tiempo, el platillo se adaptó a los ingredientes locales y adquirió un simbolismo ligado a la religión católica.

Se dice que cada ingrediente representa un elemento de la pasión de Cristo:

El pan simboliza el cuerpo de Cristo

La miel o jarabe representa su sangre

La canela hace referencia a la cruz

Los clavos de olor recuerdan los clavos de la crucifixión

Durante la Cuaresma, cuando muchas personas evitan comer carne, la capirotada se convirtió en una opción accesible, energética y fácil de preparar con ingredientes disponibles en casa.

Ingredientes para capirotada de lechera

6 bolillos rebanados y tostados

1 lata de leche condensada (tipo La Lechera)

2 tazas de leche evaporada

1 raja de canela

2 clavos de olor

1 taza de piloncillo rallado o azúcar morena

1/2 taza de pasas

1/2 taza de nuez picada

1/2 taza de queso rallado (tipo fresco o Cotija)

Mantequilla al gusto

Cómo preparar capirotada de lechera paso a paso

Primero, en una olla coloca la leche evaporada, la leche condensada, el piloncillo, la canela y los clavos de olor. Cocina a fuego medio hasta que el piloncillo se disuelva y obtengas un jarabe ligeramente espeso. Retira las especias y reserva.

En un refractario previamente engrasado, coloca una capa de pan tostado, luego agrega un poco del jarabe, pasas, nuez y queso. Repite el proceso formando varias capas hasta terminar con los ingredientes.

Finalmente, hornea a 180°C durante aproximadamente 20 minutos o hasta que el pan haya absorbido bien la mezcla y la superficie esté ligeramente dorada, también puedes cocinarla en la estufa a fuego bajo si no cuentas con horno.

Tips para que quede perfecta

Para lograr una mejor textura, asegúrate de que el pan esté bien tostado antes de usarlo. Puedes agregar coco rallado, cacahuate o incluso plátano para darle un toque diferente, algunas versiones también incluyen tortilla frita, lo que le da una textura única.

La capirotada de lechera no solo es un postre delicioso, también es una tradición que conecta historia, religión y cocina mexicana, especialmente durante la Cuaresma.

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