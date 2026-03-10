Los tres mejores caldos de mariscos de México que puedes preparar en Semana Santa

| TasteAtlas | Gourmet de México | Larousse Cocina

Tres recetas de caldos de mariscos para chuparse los dedos. Foto: Getty Images

En Semana Santa es común la ingesta de alimentos frescos y de origen marítimo en México. Por ello, te compartimos las recetas de los tres mejores caldos de mariscos, según la guía gastronómica internacional TasteAtlas.

Cabe mencionar que TasteAtlas es una plataforma que funciona como un “atlas interactivo de sabores”, diseñado para promover y preservar la gastronomía local y tradicional de todo el mundo.

El 15 de febrero de 2026, la plataforma emitió una actualización en la que compartió una lista con los tres mejores caldos de mariscos de México:

Caldo de camarón Caldo de siete mares Chilpachole de jaiba

Caldo de camarón

Caldo de camarón. Foto: Getty Images | Ilustrativa

De acuerdo con TasteAtlas, el caldo de camarón mexicano, aunque se encuentra en todo el país, tiene su origen entre antiguos pobladores de Nayarit.

Ingredientes

100 g a 150 g de camarón seco limpio

limpio 500 g a 1 kg de camarón fresco (preferentemente pelado)

(preferentemente pelado) 4 a 5 jitomates maduros

maduros 3 a 5 chiles guajillo desvenados

desvenados 1 o 2 chiles pasilla o ancho para sabor ahumado

para sabor ahumado 1/2 cebolla blanca

2 a 3 dientes de ajo

Una pizca de orégano

Un chayote en cubos

en cubos 2 zanahorias en cubos

en cubos 2 papas medianas en cubos

en cubos 2 ramitas de epazote fresco

Un aguacate picado

picado Aceite

Sal

Agua

Preparación

Remoja los chiles y el camarón seco en agua caliente durante 10 a 15 minutos.

Licúa los jitomates, los chiles remojados, el ajo, la cebolla, el orégano y un poco del agua de remojo hasta obtener un puré.

Calienta dos cucharadas de aceite en una olla grande. Cuela la salsa licuada y sofríela a fuego medio durante unos 10 minutos, hasta que espese y su color sea más intenso.

Añade agua o caldo de pescado, las papas, las zanahorias y el camarón seco. Hierve hasta que las verduras estén tiernas, aproximadamente 10 a 15 minutos.

Agrega los camarones frescos y el epazote. Cocina 5 minutos hasta que los camarones tomen color rosado, pero se mantengan firmes.

Sazona con sal al gusto y una pizca de orégano.

Sirve caliente con chile de árbol, limón y aguacate picado.

¿Cuál es el caldo de siete mares y cómo se prapara?

Caldo de Siete Mares. Foto: Getty Images | ilustrativa

El caldo de siete mares es un platillo mexicano preparado con una mezcla de mariscos en un caldo ligero, popular principalmente en las zonas costeras del país.

De acuerdo con Gourmet de México, recibe ese nombre porque incluye siete ingredientes principales:

Camarón

Almeja

Callo de hacha (algunos lo sustituyen por huachinango )

(algunos lo sustituyen por ) Pescado

Caracol

Pulpo

Cangrejo o jaiba

Aunque es un caldo que se prepara en muchas costas mexicanas, se asocia principalmente con el norte de México, especialmente Baja California.

Ingredientes

1.3 kg de bagre

450 g de pulpo pequeño o baby (previamente cocido)

(previamente cocido) 225 g de jaiba precocida

225 g de caracol (previamente cocido)

(previamente cocido) 10 almejas de Manila

8 mejillones precocidos

225 g de callo de hacha

450 g de camarones

4 1/2 litros de agua o caldo de pollo

5 chiles guajillo

1 cucharada de aceite

1 chile chipotle seco o de lata

seco o de lata 1/4 de cebolla blanca

3 dientes de ajo

5 camarones secos

Una taza de zanahoria en cubos

en cubos 2 papas blancas en cubos

en cubos Una taza de apio en trozos pequeños

en trozos pequeños 4 ramas de epazote

Sal al gusto

Preparación

Coloca al fuego 4 litros de agua o caldo hasta que hiervan. Si utilizas agua, puedes agregar consomé de pollo.

En una olla, calienta el aceite a fuego medio y agrega chile guajillo, chile chipotle, cebolla, ajo y camarones secos.

Añade medio litro de agua y deja hervir; después reserva.

Cuando la mezcla enfríe un poco, licúala y agrégala a los 4 litros de caldo.

Incorpora el bagre y las verduras, y deja hervir durante 10 minutos.

Agrega el pulpo, los demás mariscos y el epazote. Cocina 5 minutos más.

Retira del fuego y sirve con gajos de limón y salsas picantes.

¿Qué es el chilpachole de jaiba y cuál es su receta?

Chimpachole de jaiba. Foto: Getty Images | ilustrativa

El chilpachole de jaiba es un platillo tradicional de Veracruz que se prepara con ingredientes de la región. Se sirve caliente y suele acompañarse con tortillas.

De acuerdo con Larousse Cocina, el nombre proviene del término náhuatl “patzolli”, que significa revoltijo o sopa. El prefijo “chili” sugiere la presencia de chile en la receta, aunque algunos de los chilpacholes más conocidos de Veracruz no lo incluyen directamente en su preparación.

Ingredientes

1 kg de jitomates

Una cebolla grande partida por la mitad

partida por la mitad 4 dientes de ajo

2 chiles jalapeños sin semillas

sin semillas Una raja de canela

3 cucharadas de aceite de maíz

8 jaibas crudas grandes con pinzas, partidas por la mitad

grandes con pinzas, partidas por la mitad 2.5 litros de caldo de pescado o agua

o agua Una rama de epazote

750 g de pulpa de jaiba limpia

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Salsa macha al gusto

Limón al gusto

Preparación

Asa los jitomates, la cebolla, el ajo, los chiles y la canela.

Coloca todo en la licuadora, mezcla y cuela.

Calienta una cacerola y añade la mezcla; deja cocinar durante 10 minutos.

Agrega las jaibas, el caldo de pescado o agua, la rama de epazote y la sal.

Tapa la cazuela y deja cocinar a fuego bajo durante 30 minutos.

Retira las jaibas con un poco del caldo y resérvalas.

Añade la pulpa de jaiba y deja hervir 10 minutos más.

Calienta nuevamente las jaibas y rompe las pinzas sin desprenderlas.

Sirve el chilpachole con las jaibas, salsa macha y tortillas. Algunas personas sustituyen las tortillas por chochoyotes, que son pequeñas bolitas de masa.

Sea cual sea tu elección entre estos tres caldos de mariscos, podrás disfrutar durante Cuaresma y Semana Santa de platillos del mar recomendados por TasteAtlas.

