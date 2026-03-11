¿Le quitas las hojas a las fresas? Profeco explica por qué no deberías hacerlo

GENERANDO AUDIO...

En México, la fresa es un cultivo importante. Foto: Getty Images

Las fresas son una de las frutas más populares por su sabor dulce, aroma fresco y versatilidad en la cocina. Sin embargo, existe un error muy común al momento de consumirlas: retirar las hojas verdes antes de tiempo.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), lo recomendable es no quitar el pedúnculo (las pequeñas hojas verdes) hasta el momento de comerlas.

¿Por qué no debes quitar las hojas de las fresas?

Según la guía de consumo publicada en la Revista del Consumidor de marzo de este año, retirar las hojas antes de tiempo facilita que la fruta entre en contacto con bacterias o impurezas.

Esto ocurre porque al desprender el pedúnculo, se abre una pequeña parte de la pulpa, lo que permite la entrada de microorganismos y acelera su deterioro.

Por ello, la recomendación es lavar y desinfectar las fresas justo antes de consumirlas y retirar las hojas en ese momento, no antes.

¿Cómo elegir fresas frescas?

Además de esta recomendación, Profeco señala algunos aspectos que ayudan a identificar fresas de buena calidad al momento de comprarlas.

Entre los principales puntos destacan:

Elegir frutas firmes al tacto, pero no demasiado duras

Buscar color rojo brillante y uniforme

Evitar las que presenten golpes, cortes o signos de moho

Percibir un aroma dulce e intenso, indicador de buen sabor

También se recomienda separar las fresas que estén demasiado maduras o en mal estado, ya que pueden acelerar el deterioro de las demás.

¿Cómo conservarlas por más tiempo?

Para mantener las fresas en buen estado durante más tiempo, Profeco aconseja guardarlas en el refrigerador, preferentemente en el cajón destinado a frutas y verduras.

Otra opción es colocarlas en un sitio fresco y ventilado, procurando que no estén amontonadas.

Si no se consumirán de inmediato, también pueden congelarse. En ese caso, lo ideal es lavarlas, colocarlas separadas en una bandeja para congelarlas y posteriormente guardarlas en un recipiente hermético.

Una fruta con múltiples beneficios

Además de su sabor, la fresa aporta diversos nutrientes al organismo. Destaca por su contenido de vitamina C, antioxidantes y fibra, elementos que contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico y favorecen la digestión.

También contiene potasio y distintos ácidos orgánicos que participan en funciones del organismo y en procesos relacionados con la salud celular.

En México, la fresa es un cultivo importante: el país ocupa el quinto lugar mundial en producción.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.