Albóndigas de pescado: la receta casera perfecta para disfrutar en Semana Santa

Receta de albondigas de pescado. Foto: Getty Images

Durante la temporada de Semana Santa, muchas familias buscan recetas sin carne roja que sean nutritivas, económicas y fáciles de preparar. Entre las opciones más populares de la Cuaresma destacan las albóndigas de pescado, un platillo casero que combina sabor, proteína y versatilidad en la cocina.

Este platillo es ideal para quienes desean variar el menú tradicional de pescado frito o empanizado. Además, puede prepararse con ingredientes sencillos que suelen encontrarse en cualquier cocina, lo que lo convierte en una alternativa perfecta para compartir en familia durante estas fechas.

Las albóndigas de pescado se pueden servir en caldillo de jitomate, en salsa verde o incluso acompañadas con arroz y tortillas, lo que permite adaptarlas al gusto de cada hogar.

Receta fácil de albóndigas de pescado caseras

Preparar albóndigas de pescado en casa es sencillo y no requiere ingredientes complicados.

Ingredientes:

500 gramos de pescado blanco (tilapia, merluza o similar)

1 huevo

½ taza de pan molido

2 cucharadas de cebolla picada

1 diente de ajo picado

Cilantro picado al gusto

Sal y pimienta

3 jitomates para el caldillo

½ cebolla

1 diente de ajo

1 taza de caldo o agua

Preparación:

Cocina ligeramente el pescado en agua con sal y desmenúzalo.

Mezcla el pescado con huevo, pan molido, cebolla, ajo, cilantro, sal y pimienta.

Forma pequeñas albóndigas con las manos.

Licua los jitomates con cebolla y ajo para preparar un caldillo.

Cocina la salsa en una olla y agrega las albóndigas con cuidado.

Deja hervir durante 10 a 15 minutos hasta que estén bien cocidas.

El resultado es un platillo suave, aromático y perfecto para acompañar con arroz blanco o verduras.

Un platillo económico y rendidor para la familia

Una de las ventajas de las albóndigas de pescado es que permiten aprovechar filetes económicos o pescado desmenuzado, lo que ayuda a rendir más las porciones. Esto es especialmente útil durante Cuaresma, cuando el precio del pescado puede aumentar por la alta demanda.

Además, al prepararse en caldillo, el platillo resulta más abundante y puede alimentar a varias personas sin necesidad de gastar demasiado.

Por estas razones, las albóndigas de pescado se han convertido en una receta tradicional en muchos hogares durante la Semana Santa, ideal para quienes buscan un platillo sabroso, nutritivo y perfecto para compartir en familia.

¿Por qué comer pescado en Semana Santa?

El consumo de pescado durante Semana Santa tiene un origen religioso y cultural, en muchas tradiciones cristianas se evita la carne roja durante ciertos días de la Cuaresma, especialmente el Viernes Santo, por lo que el pescado se convierte en la principal fuente de proteína en las comidas familiares.

Además, el pescado aporta nutrientes importantes como proteínas, ácidos grasos omega-3, vitaminas y minerales que benefician la salud del corazón y el cerebro.

Por esta razón, en estas fechas suelen popularizarse recetas como ceviches, filetes empanizados, caldos y, por supuesto, albóndigas de pescado.

