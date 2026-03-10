Camarones enchipotlados: la receta fácil del platillo mexicano que está entre los mejores del mundo

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages

Los camarones enchipotlados son uno de esos platillos que combinan intensidad, sabor ahumado y un toque picante que caracteriza a la cocina mexicana. Durante Cuaresma, suelen ser uno de los platillos más buscados, según Google Trends, una herramienta que mide las tendencias del buscador.

Esta preparación, donde el marisco se mezcla con una salsa cremosa de chipotle y especias, ha logrado incluso posicionarse entre los platillos de mariscos mejor valorados en rankings gastronómicos internacionales como el de Taste Atlas.

Su popularidad se debe a la mezcla de ingredientes sencillos que, al cocinarse juntos, crean un sabor profundo y reconfortante, ideal para una comida especial o para quienes buscan una receta distinta con camarones.

A continuación te compartimos una forma sencilla de prepararlos en casa.

¿Cómo preparar camarones enchipotlados?

Ingredientes

500 gramos de camarones crudos, pelados y desvenados

¼ de cebolla

2 jitomates

4 chiles de árbol

1 diente de ajo asado

30 gramos de mantequilla

½ cebolla en tiras

190 gramos de media crema

4 a 6 chiles chipotle en adobo

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de paprika

Sal al gusto

Preparación

Coloca en un comal o sartén el jitomate, el cuarto de cebolla, los chiles de árbol y el ajo para que se asen ligeramente hasta que suelten aroma.

Mientras tanto, derrite 30 gramos de mantequilla en un sartén a fuego medio. Agrega la cebolla en tiras y sofríe durante unos minutos hasta que se vuelva transparente.

Incorpora los camarones y cocina hasta que comiencen a cambiar de color. Sazona con ajo en polvo, paprika y sal, mezclando bien para que los camarones absorban el sabor.

Lleva a la licuadora los ingredientes que se estaban asando y añade 190 gramos de media crema junto con 4 a 6 chiles chipotle. Licúa hasta obtener una salsa homogénea.

Vierte la salsa en el sartén con los camarones y mezcla bien. Cocina a fuego medio hasta que la salsa reduzca ligeramente y espese.

Este platillo suele acompañarse con arroz blanco, tortillas calientes o tostadas, lo que permite equilibrar el sabor picante y cremoso de la salsa. También puede complementarse con un poco de limón fresco para resaltar el sabor del marisco.

