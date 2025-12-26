Huella estética en el cuerpo: qué es y por qué se genera

GENERANDO AUDIO...

La huella estética en el cuerpo es la marca que se queda luego de que una persona recibió inyecciones o que fue sometida a un procedimiento estético con bisturí y/o con láser. Cada uno de estos eventos forman una historia en la persona.

“Siempre hay una huella estética positiva o algunos estigmas post quirúrgicos o postprocedimientos que a veces pueden llegar a ser no tan agradables para los pacientes”. Leonardo Rubio, cirujano plástico

¿Cuánto tiempo pasa para que se genere la huella estética en el cuerpo de una persona?

Una huella estética en el cuerpo no siempre se va a presentar enseguida de un procedimiento, puede aparecer con el tiempo, así lo destacaron especialistas:

“Una cosa es lo que pasa de forma inmediata, y que se puede ver muy bonito, pero puede ocurrir en meses o incluso en años después”. Miriam Neri, dermatóloga

A la larga, el cuerpo detecta los procedimientos

Miriam Neri comentó que hace unos 20 años, en la sociedad estuvo de moda las inyecciones con ácido hialurónico, pero que no era ácido hialurónico:

“Hace más o menos 20 años, la gente se empezó a inyectar medicamentos que decían que era ácido hialurónico y que no eran hialurónico, se veía bien pero con el tiempo el cuerpo lo detecta y empieza lanzar algunas alertas, entre ellos es encapsular”. Miriam Neri, dermatóloga

¿Cómo se hace evidente la huella estética en el cuerpo?

La huella estética en el cuerpo depende del tipo de tratamiento:

“Entre más invasivo sea el procedimiento, más cambios drásticos para bien va a dar, pero también va a dejar más estigmas, no quiere decir que sean cambios malos sino más bien estigmas que son como si fueran el costo que se tiene por tener un cambio tan grande, como en una cirugía corporal muy compleja”. Leonardo Rubio, cirujano plástico

Riesgos por no acudir con expertos certificados

Para minimizar los riesgos, es necesario acudir con especialistas certificados:

“Evidentemente, si tenemos una mala colocación, podemos tener una asimetría facial, podemos tener un área que se duerma o un músculo que no se debe de dormir”. Leonardo Rubio, cirujano plástico

Miriam Neri también comentó que acercarse con la gente adecuada es vital, pues le mostrará a las personas lo que han hecho anteriormente con otros pacientes. Las modas pasan, pero este tipo de huella permanece, por esa razón especialistas insisten en informarse sobre todos los posibles escenarios antes de someterse a cualquier procedimiento.

