Bajar el switch de la casa al salir de vacaciones: ¿es bueno o malo? Expertos responden

Bajar el switch de la casa al salir de vacaciones. Foto: Shutterstock

Las vacaciones son propicias para visitar otros lugares, ante lo cual, algunas personas deciden bajar el switch de la casa, para evitar accidentes eléctricos o simplemente para ahorrar dinero en luz.

Esta medida puede resultar positiva en ocasiones, pero no en otras. Los expertos ven el “vaso medio lleno” al dejar sin nada de servicio eléctrico el hogar.

¿Se debe bajar el switch de la casa al salir de vacaciones?

Lo ideal es que no, pero sí desconectar los aparatos que por recomendación del fabricante puede hacerse sin problema. Hay que considerar los electrodomésticos que no deben ser desconectados, como el refrigerador, así lo menciona la compañía de seguros FIATC.

¿Por qué no se debe desconectar el refrigerador?

FIATC señala que los fabricantes de los refrigeradores desaconsejan desenchufarlos con frecuencia. La motivación principal es que cada vez que se apaga y se vuelve a enchufar se acorta la vida útil del aparato. Además, volver a enfriar el interior supone un importante gasto de energía.

Riesgo de bajar el switch

Al bajar el switch de la casa, todos los aparatos se quedarán “sin vida”, eso incluye el módem y servicio de internet. Muchos hogares cuentan con cámaras de videovigilancia, y al quitar el suministro eléctrico, las dejarán sin modo de funcionamiento.

Al quedar “sin vida”, la casa quedará expuesta ante la irrupción de ladrones y tampoco habrá evidencia que ayude a investigar un caso de robo.

CFE podría detectar una irregularidad

Cuando un hogar se queda sin luz completamente, durante algunos periodos del año podría verse como un ahorro de energía para el usuario, pero la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría detectarlo como una irregularidad, e incluso relacionarlo con algún tema de “diablitos”, por lo que eso podría derivar en la visita de persona de la empresa.

En conclusión, bajar el switch de la casa al salir de vacaciones no resulta tan bueno. Si se dejar con luz el hogar, permitirá que los aparatos estrictamente necesarios funcionen. Los dueños pueden revisar su vivienda mediante cámaras que detectan movimiento y graben la situación, así como enviar una alerta al usuario.

¿Cómo ahorrar luz?

Si lo que se busca es ahorrar luz y no pagar tanto en el recibo, se deben considerar los aparatos que tengan un sistema de ahorro eléctrico, cuando éstos no están funcionando.

