GENERANDO AUDIO...

No se trata de parejas perfectas ni de grandes gestos románticos. Las parejas felices tienen algo en común: pequeños hábitos que repiten todos los días y que, con el tiempo, fortalecen su relación.

En una nueva edición de Trucos para ti, Maggie Hegyi trae para ti una serie de hábitos que las parejas felices hacen todos los días.

Primero: se saludan y se despiden bien.

Un beso, un abrazo o una palabra amable antes de salir de casa puede cambiar por completo el tono del día. Es una forma sencilla de decir: te veo, te quiero y me importas.

Segundo: se escuchan sin el celular en la mano.

Cinco minutos de atención real valen más que horas juntos sin mirarse. Dejar el teléfono a un lado y escuchar con interés fortalece la conexión y la confianza.

Tercero: agradecen lo cotidiano.

Decir “gracias por hacer el café” o “gracias por escucharme” refuerza el vínculo más de lo que imaginamos. Reconocer los pequeños detalles hace que la otra persona se sienta valorada.

Cuarto: se tocan.

No hablamos solo de romance. Tomarse de la mano, darse un abrazo largo o sentarse cerca genera seguridad y conexión emocional, incluso en los días más normales.

Quinto: no se van a dormir enojados… o al menos lo intentan.

Tal vez no siempre se resuelva todo, pero decir “mañana seguimos” evita que el enojo crezca y se convierta en distancia.

Las parejas felices no son las que no tienen problemas; son las que cuidan la relación todos los días, con detalles simples y constantes.

Porque el amor no se demuestra solo en fechas especiales, se construye en lo cotidiano.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento