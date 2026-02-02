Neurotips: Cómo despertar tu cerebro y tener más energía con un truco de la CIA

GENERANDO AUDIO...

Tener más motivación, enfoque, energía y mejor humor durante el día es posible si el cerebro despierta correctamente desde la mañana, la especialista Sofía Díaz Pizarro explica un truco utilizado por la CIA para mejorar la concentración.

La especialista en bienestar emocional explica que tener enfoque permite avanzar, y avanzar acerca a las personas a sus metas.

Sin embargo, cada vez más personas enfrentan dificultades para concentrarse, y no se trata de falta de ganas, sino de que el cerebro no despierta correctamente.

Desde su espacio de Neurotips, Díaz Pizarro explica que existe una percepción equivocada sobre el cortisol, conocido como la hormona del estrés.

Aunque suele verse como algo negativo, el cuerpo necesita un pico saludable de cortisol por la mañana para activar el cerebro y regularlo durante el resto del día.

¿Cómo elevar el cortisol de forma sana por la mañana?

La especialista recomienda aplicar acciones sencillas que ayudan a despertar el cerebro y mejorar la concentración:

Despierta con calma

Evita levantarte de forma abrupta. Darle tiempo al cuerpo para activarse ayuda a regular mejor las hormonas.

Exponte a la luz solar

La luz natural por la mañana estimula el cerebro y favorece un nivel saludable de energía.

Mete la cara en agua con hielos

Sumergir el rostro en agua fría ayuda a activar el sistema nervioso y mejorar el enfoque.

Haz ejercicio moderado

La actividad física ligera contribuye a elevar el cortisol de manera saludable.

La especialista asegura que, al aplicar estas acciones, durante el resto del día es posible sentirse más enfocado y con mayor energía.

“Si quieres avanzar hacia tus metas y sentirte mejor contigo, empieza por despertar tu cerebro elevando el cortisol de manera sana”, señala.

“Porque ser feliz es tu derecho”, concluye Sofía Díaz Pizarro desde su espacio, Neurotips.

