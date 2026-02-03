Truco para que tus flores te duren más

GENERANDO AUDIO...

Si eres de las personas que compra flores para alegrar su casa o recibe ramos especiales y quiere que se vean frescos el mayor tiempo posible, hay pequeños trucos que pueden hacer una gran diferencia. La conductora Maggie Hegyi, reconocida por compartir consejos prácticos de estilo de vida y hogar, reveló una serie de recomendaciones sencillas y económicas para prolongar la vida de las flores cortadas y evitar que se marchiten en pocos días.

Entre sus tips destaca cortar los tallos en diagonal aproximadamente dos centímetros, lo que facilita que absorban mejor el agua, además de retirar las hojas que queden sumergidas para prevenir bacterias. También aconseja añadir al florero una cucharada de azúcar y unas gotas de vinagre, una mezcla que nutre y conserva las flores, y cambiar el agua cada dos días para mantenerla limpia. Con estos cuidados básicos, el ramo puede lucir fresco, colorido y bonito por mucho más tiempo.

