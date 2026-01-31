Día de la Candelaria: lo que depara a los signos un portal energético con cambios

GENERANDO AUDIO...

La psíquica conocida como “La Güera de las Estrellas” explicó en entrevista con Uno TV detalles sobre el Día de la Candelaria, su relación con las energías y el parteaguas energético que significa en relación con los signos zodiacales.

De acuerdo con experta, el Día de la Candelaria, que se celebra el 2 de febrero, representa la apertura de un portal energético asociado con la dualidad, la luz y la oscuridad, así como con procesos de transformación personal.

La especialista indica que este portal coincide con un momento relevante a nivel energético, ya que un día antes ocurre una luna llena en Leo, identificada como la superluna de nieve, la cual podría generar una pausa o “congelamiento” en situaciones que no avanzaban en distintos aspectos de la vida.

Un parteaguas energético y la era de Acuario

El 2 de febrero fue descrito como un parteaguas, relacionado con el equilibrio entre el yin y el yang, ideal para declarar, manifestar y construir nuevos objetivos, en sintonía con la energía de la era de Acuario.

Sobre esta etapa, se explicó que existe debate entre astrólogos respecto a su inicio, ya que algunos consideran que comenzó en 1980, otros en 2020 o 2024; sin embargo, se señaló que su influencia se siente con mayor intensidad en este año, impactando a todos los signos zodiacales.

La era de Acuario fue definida como un periodo que impulsa a las personas a salir de su zona de confort, generando cambios que, aunque pueden resultar incómodos para algunos, se consideran positivos en términos de evolución y crecimiento.

Signos del zodiaco más favorecidos y signos con mayor impacto

Según lo expuesto, Escorpión se perfila como uno de los signos favorecidos, al ser identificado como un signo de carácter fuerte, acostumbrado a los cambios y a la transformación constante. Para este signo, se indicó que será un año de permitir que las cosas fluyan sin necesidad de demostrar más.

Tauro también fue mencionado como uno de los signos con mayor beneficio, debido a la salida de Urano de su signo, lo que marcaría el cierre de un periodo complicado de aproximadamente 18 años y la apertura a una etapa de planeación y atracción de lo que se desea.

En general, se destacó que los signos fijos —Tauro, Escorpión, Acuario y Leo— serán los más impactados. En el caso de Acuario, se anticiparon cambios profundos, con escenarios que pueden ir desde caídas abruptas hasta momentos de brillo tras periodos de estancamiento.

Influencias planetarias y figuras públicas

Durante la charla, se mencionó que personas nacidas el 2 de febrero, como Shakira y Gerard Piqué, se verán especialmente influenciadas por este portal, al considerarse que comparten una relación de tipo kármico. También se señaló que otras figuras públicas como Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, ambas de signo Acuario, estarán bajo el impacto de esta energía.

Respecto a temas legales, se afirmó que con la entrada plena de la era de Acuario, la verdad tenderá a salir a la luz, lo que podría traer de regreso asuntos que se creían resueltos, como relaciones pasadas o procesos jurídicos.

Un 2026 acelerado

Finalmente, se advirtió que 2026 será un año de gran velocidad, influido por el impacto de Neptuno en Aries, una energía inédita que acelerará procesos y obligará a adaptarse rápidamente. Señaló que quienes no logren moverse al ritmo de estos cambios podrían quedarse estancados.

Para cerrar, se recomendó iniciar febrero con claridad de intención, recordando que, más allá de rituales, el mejor acto es pedir y agradecer, construir lo que se desea y permitir que las cosas fluyan.

