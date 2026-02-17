¿Qué afecta a las parejas en la era digital? Del “visto” a los celos por redes sociales

GENERANDO AUDIO...

¿Sabías que muchas parejas ya no discuten por dinero, sino por el celular? Un “visto” sin respuesta, un like, un mensaje que se puede malinterpretar o simplemente estar juntos mirando la pantalla sin prestarse atención se han convertido en detonantes de conflicto.

Vivimos en una época en la que todos estamos conectados, pero muchas veces emocionalmente más distantes, por eso en una edición más de Trucos para Ti con Maggie Hegyi, te contamos más detalles.

El uso excesivo del celular

Uno de los principales problemas es el uso constante del teléfono, estar en la misma mesa o incluso en la misma cama, pero en mundos distintos, puede enfriar la relación poco a poco, la falta de presencia real genera desconexión emocional.

Redes sociales y comparaciones

Las redes sociales también influyen, ver parejas aparentemente perfectas en Instagram puede generar comparaciones innecesarias y expectativas irreales. Sin embargo, en redes casi nadie publica sus problemas; lo que se muestra suele ser solo la parte positiva.

Los celos digitales

Un like, un follow o un mensaje privado pueden detonar inseguridades. Muchas veces la otra persona construye una historia en su cabeza que no necesariamente corresponde a la realidad. No siempre se trata de infidelidad, sino de falta de comunicación clara.

Mensajes mal interpretados

Un “ok”, un “luego hablamos” o las famosas palomitas azules sin respuesta pueden generar discusiones que probablemente no existirían cara a cara. La comunicación escrita elimina el tono y el lenguaje corporal, lo que facilita los malentendidos.

La disponibilidad 24/7

Hoy se da por hecho que todos deben estar disponibles todo el tiempo, antes no contestar de inmediato era normal; ahora, si alguien tarda en responder, la otra persona puede empezar a imaginar problemas donde no los hay.

Distracciones en momentos importantes

Durante una cena, una cita o una conversación seria, las notificaciones interrumpen constantemente. El mensaje que puede recibir la pareja es claro: “Mi celular es más importante que tú”.

La tecnología no es el enemigo

Al final, la tecnología no es el problema, el verdadero conflicto surge cuando no se establecen límites claros. Hablar abiertamente sobre expectativas, tiempos de respuesta y uso del celular puede fortalecer la relación.

Elegirse todos los días, pero sin pantalla de por medio, sigue siendo clave para mantener la conexión emocional en la era digital.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.