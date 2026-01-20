Alimentos que son buenos para el dolor de garganta

GENERANDO AUDIO...

El dolor de garganta es una molestia común que puede aparecer por infecciones virales, cambios bruscos de temperatura, alergias o incluso por el uso excesivo de la voz. Cuando se presenta, tragar puede doler, la voz se vuelve ronca y comer deja de ser una experiencia agradable, en estos casos, la alimentación juega un papel clave, ya que algunos alimentos ayudan a aliviar la irritación, mientras que otros pueden empeorarla.

Especialistas coinciden en que, cuando hay dolor de garganta, lo ideal es optar por alimentos suaves, tibios y fáciles de tragar, que ayuden a mantener la hidratación y reduzcan la inflamación, mira esto en una edición más de Trucos para ti con Maggie Hegyi.

Uno de los principales aliados son los caldos tibios, como el de pollo, verduras o huesos, su temperatura ayuda a aliviar la irritación, mientras que el líquido contribuye a mantener la garganta hidratada, además, aportan minerales y nutrientes esenciales sin exigir esfuerzo al tragar.

Otro alimento recomendado es la miel, ya sea sola o disuelta en agua tibia, este ingrediente natural tiene propiedades calmantes y puede ayudar a reducir la tos y la sensación de ardor; sin embargo, no debe ofrecerse a niños menores de un año debido al riesgo de botulismo.

Los alimentos blandos, como la avena, el arroz suave o los purés, también son una buena opción. Al no ser duros ni ásperos, pasan con facilidad y evitan la fricción en una garganta inflamada.

De manera similar, el yogurt natural resulta benéfico por su textura suave y por contener probióticos que apoyan al sistema inmunológico; se recomienda consumirlo sin azúcar añadida.

En cuanto a las frutas, las mejores opciones son aquellas de consistencia suave, como el plátano, la papaya o la manzana cocida, ya que aportan energía y vitaminas sin causar irritación.

La hidratación es otro factor fundamental, beber agua tibia, infusiones como té de manzanilla o jengibre suave puede ayudar a calmar la garganta. El agua con limón también puede ser útil, siempre y cuando no provoque ardor o incomodidad.

Por el contrario, hay alimentos y bebidas que es mejor evitar durante este periodo, el picante, el alcohol, el café, las frituras y el consumo excesivo de cítricos pueden irritar aún más la garganta. También se recomienda evitar bebidas extremadamente frías o muy calientes, ya que las temperaturas extremas pueden intensificar el dolor.

Aunque en la mayoría de los casos el dolor de garganta desaparece por sí solo, es importante acudir al médico si los síntomas duran más de tres días, se presenta fiebre alta, dificultad para tragar o dolor intenso, ya que podría tratarse de una infección que requiera tratamiento específico.

Cuando duele la garganta no se trata de comer en grandes cantidades, sino de comer de manera inteligente. Elegir alimentos suaves, tibios e hidratantes puede marcar la diferencia en la recuperación y ayudar a que la molestia desaparezca más rápido.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento