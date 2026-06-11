¿Cómo vestirse para ver un partido? Estas son tendencias en ropa que dominan para el Mundial

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Ve opciones para elevar tus oufits. Foto: Shein

Ver un partido del Mundial ya no significa únicamente ponerse la camiseta del equipo favorito. En 2026, la pasión por el futbol también se refleja en la ropa y las tendencias de moda, con estilos que buscan combinar comodidad, personalidad y un toque urbano para acompañar cada momento de la experiencia mundialista.

En este contexto, la marca SHEIN presentó recientemente una campaña inspirada en los distintos momentos que rodean la experiencia futbolera.

¿Qué ropa usar para ir a ver un partido?

Foto: Shein

Entre las tendencias más visibles destaca el llamado estilo sport, caracterizado por prendas cómodas y relajadas como joggers, sudaderas ligeras, playeras holgadas y tenis versátiles.

Este tipo de ropa se ha convertido en una de las opciones preferidas para quienes disfrutan de los partidos desde casa o en reuniones familiares, donde la prioridad es sentirse cómodo sin descuidar la apariencia.

Esta tendencia apuesta por prendas relajadas y funcionales como sudaderas, joggers, playeras holgadas y tenis cómodos que forman parte de los elementos más representativos de este estilo. En SHEIN el estilo se llama “Actitud sport”.

Del estadio a la ciudad

Foto: Shein Foto: Shein

Otra de las apuestas que gana terreno es la combinación entre moda urbana y elementos deportivos presentada por Shein en su categoría “En el juego”. Chamarras ligeras, pantalones cargo, gorras y sneakers forman parte de los oufits que permiten pasar de una reunión para ver el partido a una salida con amigos sin necesidad de cambiar completamente de atuendo.

La influencia del streetwear ha contribuido a que cada vez más personas incorporen referencias deportivas a su estilo cotidiano, incluso cuando no están siguiendo un encuentro en vivo.

La pasión también se refleja en la ropa

Para muchos aficionados, la moda se ha convertido en una forma de expresar identidad y pertenencia; es por ello que en los partidos, la ropa con colores llamativos, prendas inspiradas en equipos o accesorios relacionados con el Mundial forman parte de los looks utilizados durante celebraciones.

Foto: Shein Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes

Esta tendencia ha sido identificada por diversas marcas de moda. Un ejemplo es SHEIN, que recientemente presentó una campaña enfocada en los distintos momentos que rodean la experiencia futbolera, desde ver un partido en casa hasta participar en celebraciones con amigos.

Con grandes eventos deportivos en el horizonte, especialistas de la industria prevén que la influencia del futbol en la moda continúe creciendo durante 2026.

La clave parece estar en encontrar un equilibrio entre comodidad, funcionalidad y estilo, permitiendo que cada persona adapte su outfit a la forma en que vive la pasión por el deporte, ya sea frente al televisor, en la ciudad o celebrando una victoria.

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