El espectacular vestido la cantante Pink que robó suspiros en los Premios Tony 2026

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La cantante Pink en los Premios Tony 2026.

La cantante Pink robó las miradas en la alfombra roja de los Premios Tony este domingo, en la ciudad de Nueva York.

La famosa deslumbró con un elegante vestido negro brillante hasta el suelo y una voluminosa cola de plumas que se extendía tras ella.

La famosa estuvo acompañada por su esposo e hijos.

Pink, de 46 años, fue la presentadora de la celebración anual de los mejores espectáculos de Broadway de la temporada.

La cantante de “Just Give Me a Reason” estuvo acompañada por su esposo, Carey Hart, de 50 años, su hija Willow, de 15, y su hijo Jameson, de 9, al igual que su madre, Judith Moore.

A principio del año, Pink compartió que estuvo internada en el hospital luego de lastimarse el cuello, aunque no reveló más detalles.

Posteriormente, canceló sus presentaciones en México, que estaban pactadas para el pasado mes de abril por un “caso fortuito” que afectó la logística.