El color blanco marcó tendencia en los Oscar 2026; los diseños más elegantes

GENERANDO AUDIO...

Elle Faning de blanco.

Emma Stone, Timothee Chalamet, Elle Fanning, Priyanka Chopra y Mia Goth fueron algunas de las decenas de celebridades que eligieron asistir de blanco a los Oscar 2026 este domingo, en el Teatro Dolby de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Algunas vestidas como novias, otros con combinaciones sobrias, pero parecía que la elección unánime de los histriones presentes era lucir un sencillo blanco en los premios de la Academia.

Usuarios en redes sociales opinaron que el color quizá representó un mensaje para pedir paz frente a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

De acuerdo con la psicología del color, el blanco simboliza la paz, la claridad, la pureza y la inocencia.

Elle Fanning vestida como novia en los Oscar 2026

Uso un Givenchy diseñado por Sarah Burton. Un vestido clásico que recordaba al vestido de las novias, con un maravilloso cuerpo bordado de pedrería y una gran falda de tul.

Elle Fanning con un Givenchy.

Emma Stone

Emma Stone apostó para los Oscar 2026 por un Louis Vuitton que emuló el minimalismo de los 90.

Emma Stone con un Louis Vuitton.

Timothee Chalamet

El actor, nominado por su papel en “Marty Supreme”, lució un traje sastre monocromático personalizado de Givenchy.

Cabe señalar, que el blanco también pudo ser un sutil guiño al color de las pelotas de ping pong reglamentarias por el personaje de su película.

Timothée Chalamet con un traje blanco de Givenchy.

Priyanka Chopra

Priyanka Chopra lució un impresionante vestido blanco de Dior, complementado con joyas de Bvlgari. La famosa asistió a los Oscar 2026 acompañada de su esposo, Nick Jonas.

Priyanka Chopra con un vestido blanco de Dior.

Mia Goth

La actriz deslumbró en la alfombra roja con un delicado vestido de Dior, que aunque era color crema lucía unas bellas flores blancas.

Mia Goth con un vestido de Dior.

Esta no es la primera vez que el blanco se convierte en tendencia en una alfombra roja de los Oscar, en 2018 también se vivió un desfile monocromático, donde impactó el deslumbrante vestido de Chanel adornado con cristales de Margot Robbie.