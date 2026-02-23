MET Gala 2026: qué significa el dress code “La moda es arte” y cómo deberán vestirse las celebridades

GENERANDO AUDIO...

Todo sobre la Met Gala 2026. Foto: AFP

La Met Gala 2026 ya tiene código de vestimenta y, como cada año, promete una alfombra roja inolvidable, bajo el lema “La moda es arte” (Fashion Is Art), el evento que se celebrará el próximo 4 de mayo invita a las celebridades a convertir su cuerpo en una auténtica obra artística.

¿Qué significa el dress code “La moda es arte”?

El código de vestimenta está alineado con la exposición de primavera del Metropolitan Museum of Art, titulada “Costume Art”, organizada por el Costume Institute. La muestra explorará la “centralidad del cuerpo vestido” a través de representaciones de la figura humana dentro de la vasta colección del museo.

De acuerdo con Andrew Bolton, curador responsable del Costume Institute, el concepto parte de una idea clara, la moda funciona como hilo conductor entre todas las disciplinas artísticas del museo, pintura, escultura, diseño y vestuario dialogan entre sí a través del cuerpo humano.

La exposición reunirá cerca de 400 objetos y ocupará las nuevas Galerías Condé M. Nast, combinando piezas históricas del Instituto del Traje con obras que abarcan aproximadamente 5 mil años de historia del arte.

¿Cómo deberán vestirse las celebridades?

El dress code ofrece un margen amplio de interpretación, lo que abre la puerta a propuestas arriesgadas, teatrales y profundamente conceptuales.

Se espera que muchos invitados recurran a movimientos artísticos como el Rococó, el Barroco o el Renacimiento, reinterpretando siluetas dramáticas, corsetería escultórica y detalles ornamentales. Otros podrían inspirarse directamente en pinturas icónicas y trasladarlas al lenguaje de la alta costura.

Algunas referencias que podrían aparecer en la alfombra roja incluyen obras como Portrait of Madame X de John Singer Sargent o el Portrait of Dora Maar de Pablo Picasso, reinterpretadas a través de textiles, estructuras y siluetas que transformen el cuerpo en un lienzo tridimensional.

También se anticipa una fuerte presencia de propuestas escultóricas, volúmenes arquitectónicos y prendas que jueguen con la anatomía, desdibujando los límites entre moda y arte contemporáneo.

Los nombres confirmados

Aunque la lista completa de invitados se mantiene en secreto hasta el primer lunes de mayo, ya se han confirmado figuras clave. Los coanfitriones de la gala serán Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour.

El comité organizador, copresidido por Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz, incluye nombres como Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Sam Smith, Teyana Taylor y A’ja Wilson, entre otros.

Además, Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos figuran como presidentes honorarios y patrocinadores principales del evento y la exposición.

¿Qué es “Costume Art”?

La temática “Costume Art” celebrará la relación inseparable entre el cuerpo y la ropa, más que una simple muestra de moda, será un recorrido interdisciplinario que conectará prendas históricas y contemporáneas con obras maestras del museo.

La exposición abrirá al público del 10 de mayo de 2026 al 10 de enero de 2027, consolidando, una vez más, a la Met Gala como el punto de encuentro más relevante entre arte, moda y cultura pop.

Todo apunta a que la edición 2026 será una de las más artísticas y conceptuales de los últimos años, con celebridades dispuestas a convertir cada paso en la alfombra roja en una verdadera declaración estética.

