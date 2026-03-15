Los mejores vestidos de la alfombra roja de los Oscar 2026

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De blanco, Nikki Novak y Odessa Rae en los Oscar 2026.

Las celebridades ya desfilan en la alfombra roja de los Oscar 2026 en el Teatro Dolby de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos este domingo.

Mas de dos mil invitados desfilarán por la alfombra roja, que se extiende casi 250 metros a lo largo de Hollywood Boulevard, en el corazón del Paseo de la Fama.

La alfombra roja de los Oscar 2026

Alicia Silverstone con un vestido a dos tonos.

Renate Reinsve

Renate Reinsve posó en la alfombra roja.

Li Jun Li

Li Jun Li en los Oscar 2026.

Nikki Novak

Nikki Novak en la alfombra roja de los Oscar.

Odessa Rae

Odessa Rae en la gala.

Información en proceso…

Nominadas a Mejor Película: las favoritas a ganar el Oscar 2026, según los críticos

En la categoría de Mejor Película, los nominados en los Oscar 2026 son:

“Bugonia”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“One Battle After Another” (“ Una batalla tras otra “)

(“ “) “El agente secreto”

“Sentimental Value” (“Valor Sentimental”)

“Sinners” (“Pecadores”)

(“Pecadores”) “Train Dreams” (“Sueños de trenes”)

Para The New York Times, la cinta favorita para llevarse el galardón a lo mejor del cine es “One Battle After Another” del director Paul Thomas Anderson.

Mientras que los críticos de la BBC se han decantado por “Sinners”.

La cinta de vampiros dirigida, escrita y producida por Ryan Coogler está ambientada en 1932 en Mississippi, la película está protagonizada por Michael B. Jordan.