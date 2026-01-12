GENERANDO AUDIO...

Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Globos de Oro 2026.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet volvieron a demostrar su cariño en una entrega de premios. Ahora fue el turno de los Globos de Oro 2026, que tuvieron lugar este domingo en Los Ángeles, California. Sin embargo, no fueron los únicos, Selena Gómez y Benny Blanco también dejaron claro que el amor estaba en el aire.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet

La pareja llegó a la ceremonia luciendo espectaculares. Kylie Jenner llevó un vestido con acabado plateado y silueta columna, firmado por Ashi Studio, mientras que Chalamet eligió un traje negro.

El amor en los Globos de Oro

Chalamet, que recibió el premio a la Mejor Actuación por “Marty Supreme” en la 83ª edición de los Globos de Oro, no dudó en dedicar el galardón a su pareja, a quien le dijo “te quiero” al final de su discurso.

Posteriormente, se le vio a la pareja dándose un beso en la mesa mientras la gala continuaba.

Hace una semana, durante los Critics Choice Awards 2026, Timothée Chalamet también dedicó unas palabras a Jenner, quien le respondió con un “te amo” que fue captado por las cámaras.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Critics Choice Awards | Foto: AFP

Cabe destacar que ambos han salido juntos desde 2023 y, aunque al principio se ocultaron de los reflectores, ahora asisten a ceremonias de premios juntos, siendo una de las parejas del momento en Hollywood.

Selena Gomez y el productor musical Benny Blanco, quienes escogieron un look en negro, respectivamente. No dudaron en posar juntos a su paso en la alfombra roja.

Selena Gomez y el productor musical Benny Blanco.

La pareja no dejó de sonreír mientras se abrazaban frente a las cámaras.

Selena Gomez y Benny Blanco en la alfombra roja de los Globos de Oro.

Selena Gomez se casó con el productor musical Benny Blanco el pasado 27 de septiembre en una íntima ceremonia en Santa Bárbara.