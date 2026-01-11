Los mejores y más sorprendentes looks de la alfombra roja de los Globos de Oro 2025
La alfombra roja de los Globos de Oro 2026 ya dio inició este domingo, y donde es una tradición que las celebridades de Hollywood derrochen glamour.
Los Globos de Oro harán historia esta noche gracias a algunas novedades: por primera vez, el organismo de votación presentará una categoría de “Mejor podcast”. En cuanto a las películas, “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson, lidera la noche con nueve nominaciones.
Le siguen “Valor sentimental”, de Joachim Trier, con ocho nominaciones, y “Sinners”, con siete.
Los mejores vestidos de la alfombra roja de los Globos de Oro 2026
Lisa de Blackpink
La cantante coreana llegó con un sorprendente vestido negro con trasparencias.
Snoop Dogg
El cantante estadounidense lució un traje negro con un toque en la solapa.
