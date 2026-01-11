Los mejores y más sorprendentes looks de la alfombra roja de los Globos de Oro 2025

| 16:49 | Georgina Becerril | Agencias
Los mejores y más sorprendentes looks de la alfombra roja de los Globos de Oro 2025
Lisa y Snoop Dogg en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026.

La alfombra roja de los Globos de Oro 2026 ya dio inició este domingo, y donde es una tradición que las celebridades de Hollywood derrochen glamour.

Los Globos de Oro harán historia esta noche gracias a algunas novedades: por primera vez, el organismo de votación presentará una categoría de “Mejor podcast”. En cuanto a las películas, “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson, lidera la noche con nueve nominaciones.

Le siguen “Valor sentimental”, de Joachim Trier, con ocho nominaciones, y “Sinners”, con siete.

Los mejores vestidos de la alfombra roja de los Globos de Oro 2026

Lisa de Blackpink

La cantante coreana llegó con un sorprendente vestido negro con trasparencias.

Lisa de Blackpink. Foto: Reuters

Snoop Dogg

El cantante estadounidense lució un traje negro con un toque en la solapa.

Snoop Dogg en la alfombra roja de los Globos de Oro. REUTERS/Mike Blake

Información en proceso…

