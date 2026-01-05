GENERANDO AUDIO...

Eugenio Derbez y Jacob Elordi en los Critics Choice Awards 2026.

Los actores Eugenio Derbez, Leonardo Di Caprio y Jacob Elordi no sólo tuvieron en común sus respectivas nominaciones en los Critics Choice Awards, también escogieron looks muy parecidos para asistir a la gala, que tuvo lugar este domingo en The Barker Hangar, Santa Mónica en California.

Eugenio Derbez y Jacob Elordi caminaron por la alfombra roja del evento con un traje negro, camisa y corbata del mismo color, mientras que Di Caprio eligió un conjunto muy similar.

Eugenio Derbez asistió a lado de su esposa Alessandra Rosaldo a los Critics Choice Awards, el mexicano estuvo nominado por su serie “Acapulco”, en la categoría de Serie en Lengua Extranjera.

Alessandra Rosaldo en los Critics Choice Awards 2026.

Mientras que Elordi fue nominado por su actuación en “Frankenstein” de Guillermo del Toro, una de las películas más reconocidas de la temporada.

Jacob Elordi en la gala.

Por su parte, Leonardo Di Caprio fue nominado por “One Battle After Another”, donde su actuación fue considerada una de las mejores del año por la crítica especializada.

Cabe destacar, que el actor fue uno de los turistas afectados por la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Di Caprio se perdió el Festival Internacional de Cine de Palm Springs de este sábado después de que el cierre del espacio aéreo dejara en tierra su vuelo desde St. Barts.

¿Quiénes son los mexicanos que asisten a los Critics Choice Awards 2026

Diego Luna en los Critics Choice Awards. Reuters.

Otros mexicanos nominados a este evento fueron; Guillermo del Toro (“Frankeistein”), Diego Luna (“Andor”) y José Antonio García, que fue reconocido en la categoría de sonido por la cinta “One Battle After Another”.

Sobre los Critics Choice Awards 2026

Por cuarta vez consecutiva, Chelsea Handler fue la anfitriona de la noche, que honra a lo mejor de lo mejor tanto en cine como en televisión.

Este evento fue el primero de la temporada de premios 2026 y marcó el inicio hacia la carrera de los Oscar.

“Sinners”lideró todas las películas con 17 nominaciones, mientras que “Adolescence” de Netflix fue la serie con más nominado con seis nominaciones.