Lady Gaga impacta con un vestido de cisne negro en los Grammy 2026

Lady Gaga sorprendió a todos con su vestido al estilo cisne negro durante su paso en la alfombra roja de los Premio Grammy 2026, que tienen lugar este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

La cantante lució un sorprendente vestido gótico de cuello alto hecho de plumas negras.

Lady Gaga
Lady Gaga en los Grammy 2026.

Gaga no lució ningún accesorio, pero si llevó las uñas en un tono oscuro que combinaba con su lúgubre look.

Recién salida de sus shows en el Tokyo Mayhem Ball , Lady Gaga llegó a los Grammy, donde  está nominada a siete premios esta noche. Su sencillo “Abracadabra” compite por Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Grabación Dance Pop; su canción “Disease” también fue nominada a Mejor Interpretación Pop Solista.

En cuanto a álbumes, “Mayhem” está nominado a Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop. “Harlequin” está nominado a Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional.

