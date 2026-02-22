Los mejores vestidos de la alfombra roja de los Premios BAFTA 2026
Las celebridades ya desfilan por la alfombra roja de los 79.ª edición de los Premios de Cine de la Academia Británica, más conocidos como los BAFTA, en el Royal Festival Hall, dentro del Southbank Centre de Londres, este domingo.
Estos reconocimientos son parte de la carrera hacia los Oscar 2026, que se celebrarán el próximo domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California.
Emma Stone
Vestida con un Louis Vuitton en color negro y escote al centro, el diseño de Emma Stone sobresalió por su elegancia.
Leonardo DiCaprio
El actor de eligió un esmoquin en color negro de Dior que combinó con una camisa blanca.
La princesa Kate Middleton
Kate Middleton, princesa de Gales, llegó al evento acompañada del principe Guillermo.
Jessie Buckley
Jessie Buckley posó en la alfombra roja con un sorprendente vestido azul.
La actriz está nominada en los BAFTA 2026 en la categoría de Mejor Actriz por su actuación en la película “Hamnet“, dirigida por Chloé Zhao.
Kate Hudson
Con un elegante vestido rojo de Prada, Kate Hudson llegó a la gala donde está nominada en la categoría de Mejor Actriz por su papel de Claire Sardina, en la película “Song Sung Blue“.
Michael B. Jordan
El actor de la película “Sinners”, Michael B. Jordan, eligió un traje negro con detalles en terciopelo para la noche.
Teyana Taylor
Siempre fiel a su estilo, la actriz de “Una batalla tras otra” lució espectacular con un vestido en color vino de la firma Burberry.
Información en proceso…