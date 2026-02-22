Los mejores vestidos de la alfombra roja de los Premios BAFTA 2026

Georgina Becerril
Teyana Taylor y Jessie Buckley en los BAFTA 2026.
Las celebridades ya desfilan por la alfombra roja de los 79.ª edición de los Premios de Cine de la Academia Británica, más conocidos como los BAFTA, en el Royal Festival Hall, dentro del Southbank Centre de Londres, este domingo.

Estos reconocimientos son parte de la carrera hacia los Oscar 2026, que se celebrarán el próximo domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California.

Emma Stone

Vestida con un Louis Vuitton en color negro y escote al centro, el diseño de Emma Stone sobresalió por su elegancia.

Emma Stone
Leonardo DiCaprio

El actor de eligió un esmoquin en color negro de Dior que combinó con una camisa blanca.

Leonardo DiCaprio
La princesa Kate Middleton

Kate Middleton, princesa de Gales, llegó al evento acompañada del principe Guillermo.

Kate Middleton, princesa de Gales, llegó al evento acompañada del principe Guillermo.
Jessie Buckley

Jessie Buckley posó en la alfombra roja con un sorprendente vestido azul.

Jessie Buckley en los BAFTA 2026.
La actriz está nominada en los BAFTA 2026 en la categoría de Mejor Actriz por su actuación en la película “Hamnet“, dirigida por Chloé Zhao.

Kate Hudson 

Con un elegante vestido rojo de Prada, Kate Hudson llegó a la gala donde está nominada en la categoría de Mejor Actriz por su papel de Claire Sardina, en la película “Song Sung Blue“.

Kate Hudson en los BAFTA 2026
Michael B. Jordan

El actor de la película “Sinners”, Michael B. Jordan, eligió un traje negro con detalles en terciopelo para la noche.

Michael B Jordan
Teyana Taylor 

Siempre fiel a su estilo, la actriz de “Una batalla tras otra” lució espectacular con un vestido en color vino de la firma Burberry.

Teyana Taylor  en los BAFTA
