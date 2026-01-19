Muere a los 93 años Valentino Garavani, el “Emperador de la Moda”

GENERANDO AUDIO...

Valentino Garavani, uno de los diseñadores más influyentes y elegantes del siglo XX falleció este lunes 19 de enero de 2026 a los 93 años en su residencia de Roma, rodeado de sus seres queridos.

La noticia fue confirmada por la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, su socio y pareja durante más de cinco décadas, así como por la agencia italiana ANSA.

¿De qué murió Valentino Garavani?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de la muerte de Valentino Garavani. De acuerdo con la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, el diseñador falleció de manera serena en su residencia de Roma, rodeado de sus seres queridos.

Con su muerte desaparece el último gran couturier clásico, un creador que elevó la alta costura a una expresión máxima de glamour, artesanía y sofisticación. Valentino estaba retirado desde 2008, pero su legado siguió vivo a través de la maison que fundó y que continúa siendo una de las firmas más prestigiosas del lujo internacional.

La “capilla ardiente” para el velorio de Valentino Garavani será instalada en PM23, un espacio cultural y expositivo perteneciente a la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, ubicado en Piazza Mignanelli 23, a unos pasos de la Plaza de España, en el corazón de Roma.

Este recinto, habitualmente destinado a exposiciones y actividades culturales, fue elegido para que el público pueda rendir homenaje y despedirse del diseñador, considerado uno de los grandes referentes de la alta costura del siglo XX.

Esto será el miércoles 21 y el jueves 22 de enero de 2026, mientras que el funeral será el viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, en Piazza della Reppublica 8, en Roma a las 11:00 horas.

Donatella Versace lo despide

La diseñadora de moda y empresaria italiana, despidió a Valentino con un tierno mensaje a través de su cuenta de Instagram, en el que destacó que “nunca será olvidado”.

“Hoy perdimos a un verdadero maestro que será recordado por su arte. Mis pensamientos van para Giancarlo que nunca se fue de su lado durante todos estos años”, contó la diseñadora en el mensaje.

¿Quién fue Valentino Garavani?

Valentino Clemente Ludovico Garavani nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, una pequeña localidad de Lombardía, Italia. Desde niño mostró una profunda pasión por la moda, influenciado por su tía modista.

A los 17 años se trasladó a París para formarse en la École des Beaux-Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, donde fue aprendiz de figuras legendarias como Cristóbal Balenciaga, Jean Dèsses y Guy Laroche.

En 1959 regresó a Roma y, con apoyo de sus padres, abrió su primer atelier en la Via Condotti. Un año después conoció a Giancarlo Giammetti, quien se convirtió en su socio, compañero de vida y pieza clave en la construcción del imperio Valentino, juntos fundaron la Maison Valentino en 1960.

Por qué Valentino es tan importante para la moda

Valentino redefinió la elegancia femenina con una estética marcada por la perfección del corte, la feminidad atemporal y el lujo artesanal. Su mayor símbolo fue el icónico “rojo Valentino”, un tono que se convirtió en sinónimo de sofisticación y poder, y que aún hoy identifica a la casa italiana en pasarelas y alfombras rojas.

Fue uno de los diseñadores predilectos de la élite internacional, vistió a Jackie Kennedy, incluido su vestido de boda con Aristóteles Onassis, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, la princesa Diana de Gales y, en años más recientes, a figuras como Gwyneth Paltrow y Naty Abascal. Su cercanía con celebridades y casas reales consolidó su estatus como referente absoluto del glamour.

Aunque se retiró oficialmente en 2008, la firma Valentino continuó evolucionando sin perder su esencia. En enero de 2025, el debut de Alessandro Michele como nuevo director creativo en la Alta Costura de París confirmó que el espíritu del diseñador sigue vigente y adaptándose a los nuevos tiempos.

Valentino Garavani deja una huella imborrable en la historia de la moda, más que un diseñador, fue un creador de sueños, un símbolo de elegancia eterna y el responsable de definir cómo debía verse el lujo durante gran parte del último siglo.

Fue un icono de la moda, y su trabajo ha tenido un impacto duradero en la industria. Se catapultó como un verdadero maestro de su oficio, ya que sus diseños son atemporales y elegantes.

Los vestidos rojos de gala se han convertido en un sinónimo de su marca.

